7-11員工還有啥不會？這款「客製神冰」也能做 網跪一片
台灣便利商店林立，民眾有任何需求，第一直覺便是朝住家附近的超商解決，也因此店家服務範圍越來越廣，就有網友發現自家附近的7-11竟然開始賣起客製化冰品Cold Stone（聖酷石），這使他佩服感油然而生，也立刻出錢支持，貼文發出後則引起大批網友注意，紛紛開始向小七許願，期許未來能有更多樣化的貼心服務。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示近期在7-11發現一個新的服務，小小一間超商竟開始販賣起客製化冰品Cold Stone，他忍不住點上一杯，對著正辛勤挖冰的員工背影想著「小七店員是不是越來越難上手了⋯⋯」
眾人皆對萬能的超商店員送上敬意「我決定要去7-11物色媳婦了」、「7-11薪水應該要4萬起跳，全能型的」、「最受壓榨的勞工。我們享受便利的同時，應多一份尊重來感恩店員。」，不少網友也開始搞笑許願，期許7-11未來會有更多貼心服務「我在期待小7內用吃到飽的那天！！」、「現炸的炸物應該是下一波」、「我要把貓送去小7洗澡…」。
其中有曾在超商待過的店員跳出來抱怨，表示現今店員的生態確實需要學會十八般武藝「錢少、事多、離家近，奧客多、老闆爛、工時長、毫無人性，要會用外送平台、ibon、精通印表機全功能，幫忙客製化茶類、咖啡，要會整貨、理貨、盤點，要會基本會計，清潔能力基本不亞於清潔公司，要會除膠、當玻璃清潔工，還要進退貨、管控庫存，東西很雜很亂要記得位置，還要記得哪種商品熱門好吃難吃、大概價錢，每兩周要換廣告紙板，你以為我在唬爛嗎？抱歉我沒有，而且還有很多細節沒打上」。 （編輯：李惠婷）