桃園今新增65例　鄭文燦：全市13條群聚傳播鏈

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鄭文燦指出，桃園今日新增的65例本土個案中，有42例為居隔期滿或匡列採檢確診，另23例是經由採檢站或到院採檢確診，目前桃園較具群聚性的傳播鏈有13條，在今日的確診數中就佔了35例，其餘是獨立個案或較小傳播鏈。
鄭文燦表示，13條傳播鏈中值得關注的包括仁和國中，昨日擴大匡列採檢285人，其中273人陰性、新增12人陽性，目前該校共15人確診，龍山國小有8位確診，這兩條傳播鏈因涉及學校要特別注意；另某小吃店傳播鏈今新增3人確診，該傳播鏈共9例確診個案。
鄭文燦提到，昨日廣達電子採檢170人全數陰性，仁和國中採檢285人，其中273人陰性，新增12位陽性，連同原先有3位確診，該校目前有15例確診個案，因此該校全校停課，今日擴大採檢中。龍山國小昨日採檢1231位，有1224位陰性，7位新增陽性確診，同樣也是全校停課10天；平鎮國中有一對夫妻檔老師確診，確診老師任教班級有6班，而且教室不同，因此要進行全校停課10天，並擴大採檢。
鄭文燦說明，今日桃園區中山國小、童安園幼兒園及大業幼兒園因有學生確診，校方第一時間也進行擴大採檢，統計今日共有平鎮、仁和兩國中、中山國小及兩幼兒園採檢，另外楊梅營區新兵確診（戶籍地在台北），現正在進行疫調，相關疫調結果明日再對外說明。
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