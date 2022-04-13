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威力彩上看7.2億！4星座偏財運旺　「小秘訣」提升中獎率

▲威力彩上看7.2億，命理師曝開運秘訣。（示意圖／翻攝pixabay）
▲威力彩上看7.2億，命理師曝開運秘訣。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 16:49:20

4月14日威力彩上看7.2億，命理專家小孟老師分享，4星座財運非常旺盛，可以參考老師的小祕訣，也許億萬得主就是你！

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▲威力彩頭獎連摃 47 期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷下注試手氣。（圖／ NOWnews 資料照）
▲威力彩上看7.2億！讓不少民眾躍躍欲試，希望成為下個億萬得主。（圖／ NOWnews 資料照）
Top4：天蠍座

天蠍座4月14日開始好運加倍運轉，若能隨身攜帶七個橡皮筋，帶表你能圈中七個數字，就能讓財神降臨，好運不斷，說不定會中到七個數字。

Top3：獅子座

獅子座4月14日財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子為火象，建議4月14日購買彩劵前能穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物如：蘋果、火龍果、草莓醬...等。就能吸收到旺財能量，財運從天而降。

Top2：雙子座

雙子座4月14日會有很多驚喜會發生，當天會是財運最旺時刻，雙子座運行角度為17度48分 ，建議於下午5：00至6：00間，找出太陽方向，沿著手錶17：00鐘方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top1：金牛座

金牛座4月14日水星駐守，財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在4月14日中午飲用白開水加鹽，或用罐泉水在瓶蓋上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3：00至5：00到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

其餘星座也別懊惱，可選在4月14日旺財時間點購買彩券：

中午11：00至15：00

晚上17：00至19：00。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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