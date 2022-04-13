日本第一所電競高中開學！首屆22名學生：看好產業未來
行行出狀元，小時候打電動總是引來父母罵不用功讀書，現在打電動也可以闖出一片天！隨著時代變化，加上人手一支智慧型手機，電競手遊產業成了未來的趨勢，而堪稱電競界佼佼者的日本，為了培育相關人才成立一所電競高中，於4月9日正式開學了！
這間由日本最大電信公司NTT以及東京綠茵足球俱樂部旗下的電競戰隊，在去年共同合作設立日本第一所電競高中「Esport High School （eスポーツ高等学院）」，這間坐落在東京澀谷的學校，不僅校內配有高規格設備，連講師也不馬虎，請來數名擅長不同領域的現役的電競選手當教師，吸引許多人的關注。
除此之外，雖然E-Sport是專門為電競而設立的高中，但是學習的內容可不只侷限在遊戲訓練，另外也設置遊戲主播、VTuber、遊戲設計師等人才，並且在練習電競的同時也要兼顧一般的課業，例如每個星期有3天學習電競、直播、影片剪輯等相關科目，另外2天則是上普通高中生的國英數課程，讓學生擁有基礎的知識素養並同時可以取得高中相等學歷。
這樣的特殊學校果然引起日本許多民眾討論，目前第一屆的學生共收22名，不少學生表示看好電競產業的未來趨勢，也有人因為喜歡電玩而夢想在未來要成為職業電競選手，不過也有家長擔心小孩就讀電競高中的未來發展，只能說人因夢想而偉大，希望這群孩子能夠在未來發光發熱囉！（編輯：陳珮瑜）