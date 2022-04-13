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4個月電費僅百元！租屋女「超狂生活」眾看傻：是人嗎？

▲一名女網友PO文分享電費單，4個月需要付107元，震懾所有人。（圖／翻攝爆廢公社）
▲一名女網友PO文分享電費單，4個月需要付107元，震懾所有人。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 19:12:36

台灣逐漸邁入悶熱潮濕的季節，不僅各地溫度回升，白天更是暖熱如夏，不少民眾都默默開啟電扇，甚至是冷氣小小降溫。對此，一名女網友就分享自己租了4個月下來，電費只需要付107元，讓眾人紛紛看傻，「你是人嗎？」。

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臉書社團「爆廢公社」，有位女網友PO出電費單表示「我這樣的電費，被以為裡面住的不是人，繼續保持。」可以看到電費單裡流動電費為329元，節電獎勵則扣了222.6元，算下來僅需要付107元。

大家紛紛質疑真實性，「真的不住人也沒這麼少」、「公電就不只了」、「這不是省，是在虐待自己」、「到底要多扣的人才能達成這種成就」、「手機都不用充電？下班回家不看電視？家裡沒冰箱？沒洗衣機？」、「你這偷電吧」、「我睡公園也差不多這價格」。

▲一名女網友PO文分享電費單，只需要付107元，震懾所有人。（圖／翻攝爆廢公社）
▲ 女網友107元的驚人成果，意外引發許多質疑。（圖／翻攝爆廢公社）
對此，原PO則一一回應，目前租了4個月的她，只付了這一筆，「第一期帳單房東說沒幾塊，所以累積4個月才繳這一筆」，而電費來源主要花在電扇，其餘就手機充電和吹風機，就連電扇都是切最小的，雖然12個小時都在家裡，但白天在家居多，「所以落地窗全打開就很亮了」。

她強調，自己的生活方式，「我沒刻意省、電扇吹了都覺得冷，而且我生活品質不錯呀～沒冷到沒熱到沒餓到天天睡飽飽吃飽飽，一點都不痛苦」「手機一直在充電、不看電視、冰箱沒在用、自己一人衣服用手洗」，更認為「生活的樂趣不一定要有電，現在的人都太依賴了」。

雖然原PO飽受不少批評，但留言底下也有蠻多人分享節電省錢的成果，「有節電獎勵，省很大的」、「新聞看過3口之家不到200」、「我3台24hr不打烊加公電快900而已」「這次電費真很便宜，我家900」，也讓她決定繼續加油，「所以我要繼續努力，我看很多人留言也都超厲害的」。（編輯：詹鎰睿）

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