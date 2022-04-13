古裝劇「這部」媲美《後宮甄環傳》？網嗨喊：想一看再看
近幾年中國的古代宮廷劇在台灣爆紅，也開啟民眾大追劇時代，婆媽們更是瘋狂。對此，有位女網友就好奇詢問大家「最喜歡的古裝劇」是哪一部呢？結果這部戲的呼聲甚至媲美經典的古裝劇《後宮甄環傳》，更有人坦言，「唯一想一看再看的劇」。
網路論壇PTT，有位女網友PO文閒聊「最喜歡的古裝劇」，她認為，現今的古裝劇越拍越好，而她最喜歡的就是《如懿傳》，渣龍演的真渣，如懿每一個動作眼神都是戲，周迅真的強；而去年最喜歡的則是《周生如故》，從此被任嘉倫圈粉，真的好帥。
此外，她更提到，還有重刷過數十次的《香蜜沉沉燼如霜》，前期好笑有甜，後面讓我哭了好多次；最後則是最近迪麗熱巴跟任嘉倫演的與《君初相識》，畫面真的好美，動畫做的也不錯」。
貼文迅速掀起大家熱議，紛紛點名「三生三世十里桃花」、「香蜜，楚喬傳，花千骨，陳情令」、「齊天大聖孫悟空 最近有重播」、「怎麼可以沒有琉璃！」「三國演義」、「當然是雍正王朝」、「與君初相識後製很敢花，人魚尾巴有夠美的！」。
不過除了最多人提到的是《後宮甄嬛傳》以外，《琅琊榜》同樣呼聲超高，「甄嬛+琅琊榜」、「琅琊榜，好看到翻掉」、甄嬛最高！琅琊榜也不錯」、「琅琊榜，唯一想一看再看的劇」。（編輯：詹鎰睿）