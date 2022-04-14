NOW早報／小巨蛋唱10場「爆12人確診」！阿妹泛淚吐心聲

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唱完《偏執面》後，阿妹感性的說：「終於唱到第十個晚上，感觸很多欸！」而在今天稍早疫情中心公布，累積有12例參與阿妹演唱會確診，阿妹在演唱會上談到此事，也許是情緒複雜，眼眶泛紅提到：「疫情期間舉辦演唱會，其實我跟我的團隊壓力都很大，你們健康最重要，那要怎麼健康又很嗨、不要掃興回家，壓力滿大的。」
阿妹唱完《好膽你就來》後，迎來素人嘉賓－徐浩敏，今年28歲的他在疫情前是駐唱歌手，兼職攝影師，後來因為疫情關係，變成了正職是攝影師，特別的是他是張雨生的粉絲，連唱腔都是模仿張雨生，昨天他與阿妹合唱的歌曲就是張雨生、阿妹的合唱曲《最愛的人傷我最深》。
今日天氣／上半天鋒面通過！出門上班記得攜帶雨具
中央氣象局今（14） 日表示，今天上半天受到鋒面影響，中部以北及東半部轉為局部短暫陣雨的天氣，南部地區則影響較小，只有山區有局部降雨的機會。兒中午過後，整體降雨就會減緩，中南部地區轉為多雲到晴，北部及東半部也轉為多雲、偶有零星飄雨的天氣；溫度方面，明天清晨降溫尚不明顯，各地還是有21至23度左右，北部高溫將降到24、25度左右，與前幾天相比有明顯溫差。
單日確診數新高！4月爆增4450例 陳時中：仍在發展初期
中央流行疫情指揮中心，昨(13)日，公布國內新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案，及189例境外移入，單日確診人數，已超過去年5月22日的721例。而根據疾管署「本土病例地理分布」圖顯示，2022年至今，已累計5562人確診，單就4月來說，就爆增4450例，數字相當驚人。
對此，指揮官陳時中指出，目前疫情仍在發展初期，還無法確定何時才會來到最高點。據了解，昨日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中新北市高達264例，台北市為141例，再來是基隆市56例、桃園市65例，就地區來說，北北基桃仍是疫情高風險區。
獨／澎恰恰被「可憐媽媽訴求」逼債 佩真親揭私下協議
藝人澎恰恰欠債一事牽扯不少藝人，去年和佩真（鄒佩真）合作直播賣泡菜，先後向她借款46萬至今未還，近來卻傳出佩真受訪時向媒體哭訴，希望澎恰恰儘快還錢，讓澎恰恰昨（13）日深夜發文，坦言雖然身為社會矚目的負債者，也是需要尊嚴，對此，佩真則向《NOWnews今日新聞》還原真相。
佩真表示日前受訪時，是在聊從藝人轉行到直播的心路歷程，而不是要向澎恰恰逼債：「因為我從下小家境就不好，只是想表達我這一路以來的辛酸、生活壓力，不知道為什麼就會被媒體扭曲成，我在追討澎哥債務。」坦言報導出來當下，已有事先和澎恰恰經紀人澄清、告知，無奈對方無預警發文，已經對她造成傷害。
佩真透露已經和澎恰恰達成協議：「我在借錢之前，就已經做好會要不回來的心理準備，我並沒有急著要他還，如果他有賺可以先還我更好。」強調自己身為單親媽媽，能了解其困難所以不會去逼債。佩真希望澎恰恰可以刪文，因為這並非事實，且自己已經和泡菜商無任何關係，盼澎恰恰不要越描越黑，事情儘快落幕：「從來沒跟媒體說我要過錢，真的很冤枉，我好意借錢，為什麼要搞這麼複雜？」
快拔插頭！專家點名4家電「耗電巨獸」 一年帳單多噴5千
每個月收到電費帳單時，一定有不少人常常困惑，到底是家中哪一個電器出了問題，對此，英國省錢網站Discount Code專家拉琪（Natalia Lachi）就分享，即使是冰箱、電視及手機充電器等處於待機狀態，仍然會有驚人的耗電量，尤其是吃電排行第一的電視，不知不覺中就可能讓你一年多繳了132.86英鎊電費（約新台幣5049元）。
根據《鏡報》報導，拉琪（Natalia Lachi）指出，一個家庭中有超過12%的用電來源都是冰箱，甚至每年必須為此繳交約114.24英鎊（約新台幣4341元）電費，不過冰箱為日常保存食物最重要的電器，因此無法不使用時就簡單關閉，但卻可以用最低耗電量來確保冰箱運作，包含清除外部灰塵、時常清理冰箱內部，將過期的食物丟棄等，來減少冰箱的負擔。
拉琪接著透露，電視的耗電量也相當驚人，高達98％的英國家庭始終讓電視處於待機狀態，「許多人錯誤地認為通過遙控器就會完全關閉它，但情況並非總是如此」，尤其是接上遊戲主機，更要確保完整關機，如此一來每天能夠節省下4.2英鎊（約新台幣160元）。
另外，拉琪也指出，熱水壺在插上電源時，每小時大約會消耗0.3kWh，換算下來，每年就要30.66英鎊（約新台幣1165元），而讓手機一直充電也會讓每年帳單多付20英鎊（約新台幣760元）的電費。
好市多1公斤金條賣180萬！內行揪「4年間價差」：超後悔
知名美式賣場「好市多」因商品多樣化且CP值夠高，深獲不少民眾喜愛。近日就有常客發現「1公斤金條」重新上市，售價則是180萬元，隨後更有內行人列出「3年間價差」，更讓不少民眾直呼「好後悔沒先買」。
有網友在臉書《爆廢公社》上發出圖片，他在逛好市多時，意外發現「1公斤金條」重新開賣，而價格則是「180萬1699元」，讓他不禁感慨「人生短短，這輩子不曉得有沒有機會買一塊」。
「1公斤金條」重新上市的消息，同樣也在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引起討論，更有內行人分享「1公斤金條」各時期的售價，2018年11月時售價為122萬9999元；2019年1月時則為128萬999元；2020年4月時標價是161萬9399元，到了現在2022年4月卻已經要價「180萬1699元」，4年間相差50萬多元。
不少網友看完也紛紛懊悔大喊「真的是千金難買早知道，超後悔沒先買」、「以過去金價當參考，一定是賺」、「去年11月初好像才161萬，波動真大」、「貧窮限制了我的購買能力」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。