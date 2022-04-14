長髮妹登山「背帶遮兩點」！火辣IG起底 上身失蹤照瘋傳
一名綽號為「藍鯨」的女網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」發出自己的登山照，請求廢友們幫忙一起投票，結果意外引起網友們關注，因為藍鯨發出的照片「上衣直接失蹤」，僅用登山背包的背帶遮著兩點，讓不少人驚呼「新一代登山女神」，但也引來不少惡評，讓藍鯨在個人IG抒發心情。
藍鯨在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出自己到奇萊東稜太魯閣大山上的照片，只見貼出的照片，她穿著橘色長褲及藍黑色登山靴，沒穿上衣僅背著登山包，利用背包的背帶遮擋著重點部位，引來上千網友朝聖表示「用身體融入大自然？」、「好漂亮！已幫妳投票囉」、「攻頂才脫沒什麼，要爬山的全程穿這樣才厲害」、「我整個人沒了，好辣！」。
不過，由於照片尺度太過前衛，也引來不少網友惡評，藍鯨則在個人IG透露「沒想到這張照片會流傳大街小巷，感謝鯨粉的支持，如果早知道，一定不會放上這張，希望大家已經看到麻痺了，反正什麼難聽的話沒有聽過？畢竟是自己的選擇，你以為我有在怕嗎？反正我最大的尺度就是這樣了」。
而不少人神出藍鯨的IG後，仔細一看發現藍鯨經常在IG上分享登山的照片，不僅和男歌手謝和弦曾經一起爬山，也曾經在登頂時高舉台灣國旗，這次她參加媒體舉辦的「女力俱樂部」創作者徵選，可透過投票活動擔任該媒體的專欄作家，因此才發出照片在公開社團請求大家幫忙，本身也經營「戶外網美冒險隊」社團，累計8萬名成員，沒想到因為這次活動貼出登山照片，掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）