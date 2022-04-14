全家最強不是霜淇淋？「它」低調躲2年 店員認了賣超好
台灣超商密度相當高，由於24小時營業加上應有盡有的服務，成為民眾日常不可或缺的商家之一，而說到台灣超商，其兩大龍頭分別為全家、7-11這兩間最為常見。近日，就有網友分享自己去逛全家時，結果意外發現全家有販售超好吃的商品，結果釣出一堆人表示「哪時候又有賣這個了啦？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「全家烤馬鈴薯你吃過嗎？先吃一口原味，甜甜的超好吃！再撒上沙漠湖鹽，欸！怎麼沒有沙漠的味道XD」只見貼出的照片，全家除了販售烤地瓜之外，也有販售烤馬鈴薯，可愛標語還寫著「選我！選我！非我莫薯！」看起來模樣相當可愛。
貼文一出，不少網友紛紛回應「摁？全家哪時又開賣馬鈴薯了」、「哪時候開賣啊！沒看過」、「好想吃，彰化根本沒看過啊」、「高雄沒看過+1.....感覺好好吃」、「南部很難找到有在賣的全家」、「怎麼會有烤馬鈴薯啊？」；另外也有不少吃過的網友表示「我家這邊的一早就賣光了，店員都說賣超好」、「真的很好吃.....每天量不會多」、「這個真的超好吃，有看到都會買」。
事實上，全家販售烤馬鈴薯已經為期一段時間，當時在2020年推出時，就掀起一波話題，只不過值得一提的是，該商品並不能夠在每一間全家都能看到，僅有特定門市才會販售，如果想吃的民眾可以透過全家官網的查詢系統，來看看自家附近是否有全家門市有販售，以免撲空喔！（編輯：張嘉哲）