辦桌哪道菜「紅包有回本」？眾答案超意外：端出再加一千
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。而就有網友討論「大家去喜宴吃到什麼菜色會覺得紅包有回本？」結果最常被提到高貴的紅蟳米糕、烏魚子都已經不是賓客最愛，反而釣出「紅包加碼菜色」，引起廣大迴響。
原PO再臉書社團「爆廢公社」貼文指出「每次去吃喜宴的時候，最期待的就是第二道的魚翅羹，料多又實在，一次喝都可以喝好幾碗，自己在家做其實很麻煩，在流水席喝的魚翅羹才是王道，喝到都覺得紅包有回本了，想問大家最喜歡的菜色是哪一道？」
貼文一出，網友紛紛回應「我最愛雞翅！不過現在真的很少了」、「炸雞翅雞腿最有誠意！新人敢端紅包再加一千都沒問題」、「辦桌的雞湯是我的最愛」、「米糕跟雞翅！超喜歡」、「魚翅羹根本是辦桌靈魂」、「南部流水席才有的炸雞翅」、「有炸雞翅雞腿的辦桌，紅包直接可以再加一千，有吃又有拿」、「喜宴不管多豐盛，一定要吃米糕才會飽」、「我最喜歡甜點一人發一桶杜老爺」、「魚翅羹真的很好喝，但我最愛炸雞腿打包回去！」、「炸雞翅最厲害，明明很一般，但可以吃出新人誠意」、「炸湯圓我超愛」。
綜合網友意見，最多人提及的意外為「炸雞翅」、「炸雞腿」，事實上炸雞腿當作婚宴壓軸菜色也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，讓賓客感到「有吃又有拿」，以往比較常出現在南部辦桌流水席中，是一道在辦桌時細膩又溫馨的佳餚。（編輯：張嘉哲）