百萬養老金沒了！阿公「戶頭慘剩5元」心碎 只因孫1動作
隨著網路科技越來越方便，民眾只要在家動動手指，透過網路平台就能快速訂購商品，過幾天就會有快遞員將貨品寄送至居住地。對此，大陸有位阿公某天發現百萬養老金突然消失，戶頭甚至只剩5元，一查之下才發現兇手竟是自家孫子，哽咽表示「心太疼了！」
據《九派新聞》報導，大陸河南省鞏義市有位阿公，某天發現戶頭裡23萬人民幣（約新台幣105萬元）全部消失，戶頭裡面僅剩5元，緊急一查原因，發現竟是家中12歲孫子小祥（化名）釀禍。
報導指出，小祥於去（2021）年9月和阿公用餐時，意外發現阿公的行動支付密碼，藉此開始透過網路購物，甚至為了不被家人發現，還將訂購的商品先寄放在快遞站。
根據檢視紀錄顯示，小祥一共買了61件商品，其中包括蘋果手錶、筆記型電腦等高價商品，甚至連卡丁車都有。小祥母親受訪時傻眼表示，回家後發現家中堆了許多箱子，裡頭包括氣炸鍋、玩具等，甚至還有好幾箱是盲盒，裡面裝了什麼東西根本不知道。
阿公得知百萬養老金全被花光後，不僅相當無助又難過，甚至眼眶紅著說「心疼的，不是心疼（孫子），是心太疼，現在的狀態處於晚上、白天都不知道，腦子已昏。」目前家人已透過網路平台聯繫賣家退貨，希望能把損失降到最低。（編輯：陳雅雲）