國小女兒送LV皮夾！爸嘆「以後才能用」 網一看真相笑炸
人家說「女兒是爸爸上輩子的情人」，因此許多父親跟女兒的感情也最要好。就有一名父親日前在網路分享一組照片，照片中是國小女兒送給他的皮夾，只是網友看了都忍不住笑說：「真的以後會用到的」。
這名父親在臉書社團《爆廢公社》發文，原本應該是滿心歡喜地收到小學五年級女兒送自己禮物，不過他收到後卻哭笑不得地寫著：「讀國小的女鵝剛剛送我一個LV的皮夾，我感動的跟她說，這拔拔以後才用的到，現在先不要！」只見第一張照片中，這名父親曬了一張深棕色的「皮夾」照片，上頭還有一個大大的「LV」logo，而第二張照片則是皮夾的內部，不僅有卡夾也有零錢袋以及鈔票夾層，只是仔細一看，原來這款「皮夾」是紙做的！
網友看了照片後都忍不住笑說：「真的以後會用到的」、「先燒下去放在保險箱」、「女兒就是貼心，連長眠之後的生日禮物都先備好了」、「後勁好強」、「這個厲害了」、「看了最後一句，洋蔥都沒了」、「想到我小時候也用色紙包了錢（還用白色的那一面當外包裝）還寫了爸爸的名字，要給爸爸當生日禮物。當下看到爸爸的表情有點扭曲，現在知道為什麼了」、「你還想要什麼？女鵝做給你」、「超前部署」、「接下來她會送車子、房子、手機…任何將來你用的到的東西」。
不過也有人替女兒緩頰：「滿滿的心意，超貼心的女兒，收起來好好保存」、「心意100」、「小孩子別太認真，幸福快樂就好」、「純手工製作～誠意無價～」、「女兒真貼心，可是爸爸你不要亂想啦」、「很會畫欸，logo畫超好」。（編輯：陳珮瑜）