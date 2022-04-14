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E級女神12年後逆襲！遭酸「阿姨靠胸」　高EQ神回被讚爆

▲內衣模特兒楊依依近日登上表特版，姣好身材讓她一夕之間爆紅，在網路上掀起討論。（圖/楊依依IG）
▲內衣模特兒楊依依近日登上表特版，姣好身材讓她一夕之間爆紅，在網路上掀起討論。（圖/楊依依IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 12:30:43

近日一名素人「楊依依」因為憑藉著12年來的改變，在網路上發出自己年輕青澀的照片和現在做對比，自爆過去高中時期曾經暗戀學長，但卻遭到學長嗆是「醜八怪」，讓他很受傷，花了12年的時間逆襲，意外爆紅還登上PTT表特版，不少網友直呼「真的變很漂亮！」但人紅是非多，楊依依也因此遭受不少抨擊，認為靠「長輩」爆紅也沒什麼好驕傲的。對此，她再度出面，高EQ反應被網友全讚爆。

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回顧整起事件，一名網友在PTT以「台南EEEEE」發文，只見貼出的照片，照片裡頭的女子身材非常火辣，擁有E級好身材，搭配精緻的臉孔，讓不少網友紛紛看暈，沒想到就在網友討論之際，該名正妹本尊現身在臉書社團「爆廢公社」，她開心表示「18歲的時候，被單戀的學長叫醜八怪，30歲的時候上PTT表特板，超開心的啦！人生就是要越活越精彩漂亮！歲月都是成長的痕跡和驕傲」而此人正是內衣模特兒楊依依。

▲在表特版掀起熱議的正妹，自己貼出高中時期的青澀照對比，引發網友熱議。（圖/爆廢公社）
▲在表特版掀起熱議的正妹，自己貼出高中時期的青澀照對比，引發網友熱議。（圖/爆廢公社）
在高中時期照片與現今對比之後，不少網友給予正面讚賞，認為她逆襲成功，活出自己的人生，但也有網友毒舌抨擊「就只靠胸部，臉也還好啊」、「只有我覺得不正嗎？大家是在吹捧什麼？30歲跟一個阿姨一樣」對此，楊依依爆廢公社做出回應「說我像40、50歲的，叫我阿姨、老阿嬤都沒關係，重點是每個人都會老，如果你拿別人年紀大來嘲笑，就是推未來的自己進火坑」。

楊依依說「其實上表特版只是個契機，我最開心的是看見自己內外在的變化，以前也不想變老，不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長，小時候喜歡五月天《盛夏光年》裡歌詞的意念；現在更喜歡吳青峰《當我們一起走過》的情境，雖然長大我們得面對更多艱難的問題，現實的殘酷，但我們也學習、成長、磨練，變得更有能力面對，外表上可以透過運動、保養、打扮逆齡，但心智上有所成長才能更活得越來越有希望和夢想」。

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▲楊依依穿著高中制服拍照，正面回擊酸民，被網友讚超高EQ。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是高EQ的神回，酸民們住嘴吧你！」、「今天早上看到一篇酸你的，也不自己照照鏡子還敢嘴別人」、「人家都說胸大無腦，只能說這位妞說話很有氣質跟條理」、「很有EQ很有智慧的妹妹」、「我43歲才是真的阿姨！妹妹加油！你很正向樂觀」、「雖然一開始都看你在露身材，不過你的文字不得不說很有自信很正面，加油！」、「嗆阿姨的人真的很無聊，每個人都會變老好嗎？挺妳啦！」（編輯：張嘉哲）

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