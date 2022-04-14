E級女神12年後逆襲！遭酸「阿姨靠胸」　高EQ神回被讚爆

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在高中時期照片與現今對比之後，不少網友給予正面讚賞，認為她逆襲成功，活出自己的人生，但也有網友毒舌抨擊「就只靠胸部，臉也還好啊」、「只有我覺得不正嗎？大家是在吹捧什麼？30歲跟一個阿姨一樣」對此，楊依依爆廢公社做出回應「說我像40、50歲的，叫我阿姨、老阿嬤都沒關係，重點是每個人都會老，如果你拿別人年紀大來嘲笑，就是推未來的自己進火坑」。
楊依依說「其實上表特版只是個契機，我最開心的是看見自己內外在的變化，以前也不想變老，不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長，小時候喜歡五月天《盛夏光年》裡歌詞的意念；現在更喜歡吳青峰《當我們一起走過》的情境，雖然長大我們得面對更多艱難的問題，現實的殘酷，但我們也學習、成長、磨練，變得更有能力面對，外表上可以透過運動、保養、打扮逆齡，但心智上有所成長才能更活得越來越有希望和夢想」。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是高EQ的神回，酸民們住嘴吧你！」、「今天早上看到一篇酸你的，也不自己照照鏡子還敢嘴別人」、「人家都說胸大無腦，只能說這位妞說話很有氣質跟條理」、「很有EQ很有智慧的妹妹」、「我43歲才是真的阿姨！妹妹加油！你很正向樂觀」、「雖然一開始都看你在露身材，不過你的文字不得不說很有自信很正面，加油！」、「嗆阿姨的人真的很無聊，每個人都會變老好嗎？挺妳啦！」（編輯：張嘉哲）