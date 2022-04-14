Toyz正式復出？臉書徵求新員工 網見「1細節」瘋狂歪樓
Toyz（劉偉健）因涉嫌賣大麻菸彈被逮，出獄後又爆出詐賭風波，雖然醜聞纏身卻也獲得大眾目光，每每直播都獲得不少斗內，而近日，Toyz成立的公司《螞蟻娛樂》也開出全新職缺，希望徵求剪片好手，協助剪輯生活影片、遊戲精華，但徵才內容的「1細節」，卻讓網友瘋狂歪樓。
Toyz於臉書貼出螞蟻娛樂徵才需求，想找新剪片師協助剪輯遊戲精華、生活影片，疑似將繼續上傳更多日常短片，並要求熟悉Youtube及Twitch實況生態，可見已收拾好心情，準備持續活躍於螢光幕前，讓不少粉絲相當欣慰。
而其中應徵期限為4月20日，剛好為國際大麻日，是世界各地的大麻支持者會相聚一起的節日，也導致網友立刻聯想到大麻煙彈事件，紛紛歪樓留言，「4/20 有蹊蹺」、「420應徵完蹦一口」、「特別挑在420餒」、「確定4/20後有辦法清醒的審作品嗎？」、「挑在420 面試當天可以抽是嗎？」、「在4/20，4:20分投稿一定會上嗎」。（編輯：鍾怡婷）
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