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女友取餐行為怪異！男見「外送員真面目」崩潰：想分手了

▲近日有網友分享，自己的女友在和外送員取餐時，表現的態度異常，甚至拒絕與對方溝通，似乎在對自己隱瞞某些事。 （示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲近日有網友分享，自己的女友在和外送員取餐時，表現的態度異常，甚至拒絕與對方溝通，似乎在對自己隱瞞某些事。 （示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 13:18:51

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，不過近日有網友分享，自己的女友在和外送員取餐時，表現的態度異常，甚至拒絕與對方溝通，似乎在對自己隱瞞某些事，而在得知真相後，也讓他崩潰直呼「想分手了」！

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原PO在「匿名公社」發文提到，某天因為臨時加班，女友就到公司陪伴，晚餐則是叫外送解決，兩人一同下樓取餐時，外送員感覺認識女友，想伸手打招呼，但女友完全沒反應，原本拉下口罩想說什麼，結果女友餐點一搶說了句謝謝，轉頭就進公司。

當下原PO對女友的舉動相當困惑，本想說趕緊付錢了事，沒想到給錢時，他馬上認出該外送員就是女友的媽媽，但女友並不知道自己過去曾在其他場合見過家人；事後他忍不住問女友「剛剛取餐時怎麼用搶的？很沒禮貌」怎料女友竟回覆「對外送員要什麼禮貌，我不是有說謝謝了嗎？」

▲近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有熱騰騰餐點、生鮮食材送到家門口。（圖／shutterstock）
▲女友取餐時的種種行為讓原PO相當不解，貼文引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／shutterstock）
原PO聽完相當崩潰，當下就請女友先行回家，並無奈說道「她在我眼中一直是很有禮貌、很體貼的人，但我不知道她為什麼要這樣對待自己的媽媽？就只因為怕我知道她媽是外送員嗎？她媽當時眼中的落寞，讓我一想起來就難過，對媽媽都可以用這種態度，對我有可能會有真心嗎？想分手了」。

貼文一出，網友紛紛留言「為了面子就六親不認，這樣對嗎」、「好誇張，當下看到這樣的態度一定很心寒」、「真的要好好考慮該不該繼續走下去了」、「職業不分貴賤，但知道是自已媽媽這麼晚還外送，這種態度，很糟糕」、「這行為⋯太令人吃驚」、「外送麼見不得人的職業嗎？這種觀念大錯誤耶」。

不過，也有不少網友認為原PO太過意氣用事，「她真正的點，你也搞不清楚，或許怕被你發現，你會瞧不起她」、「還是要溝通清楚，她真正的點，你也搞不清楚」、「一定有她的理由先去問問看，你不能接受再分手也不遲」、「先了解情況再說，家家都有難唸的經」、「建議溝通一下，先有同理心，她才不會認為你預設立場」、「攤開來問清楚講明白，如果中間沒誤會沒委屈，那觀念不合就趁早分了吧」。（編輯：張志浩）

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