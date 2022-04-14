女友取餐行為怪異！男見「外送員真面目」崩潰：想分手了

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當下原PO對女友的舉動相當困惑，本想說趕緊付錢了事，沒想到給錢時，他馬上認出該外送員就是女友的媽媽，但女友並不知道自己過去曾在其他場合見過家人；事後他忍不住問女友「剛剛取餐時怎麼用搶的？很沒禮貌」怎料女友竟回覆「對外送員要什麼禮貌，我不是有說謝謝了嗎？」
原PO聽完相當崩潰，當下就請女友先行回家，並無奈說道「她在我眼中一直是很有禮貌、很體貼的人，但我不知道她為什麼要這樣對待自己的媽媽？就只因為怕我知道她媽是外送員嗎？她媽當時眼中的落寞，讓我一想起來就難過，對媽媽都可以用這種態度，對我有可能會有真心嗎？想分手了」。
貼文一出，網友紛紛留言「為了面子就六親不認，這樣對嗎」、「好誇張，當下看到這樣的態度一定很心寒」、「真的要好好考慮該不該繼續走下去了」、「職業不分貴賤，但知道是自已媽媽這麼晚還外送，這種態度，很糟糕」、「這行為⋯太令人吃驚」、「外送麼見不得人的職業嗎？這種觀念大錯誤耶」。
不過，也有不少網友認為原PO太過意氣用事，「她真正的點，你也搞不清楚，或許怕被你發現，你會瞧不起她」、「還是要溝通清楚，她真正的點，你也搞不清楚」、「一定有她的理由先去問問看，你不能接受再分手也不遲」、「先了解情況再說，家家都有難唸的經」、「建議溝通一下，先有同理心，她才不會認為你預設立場」、「攤開來問清楚講明白，如果中間沒誤會沒委屈，那觀念不合就趁早分了吧」。（編輯：張志浩）