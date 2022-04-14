防疫保單賣光秒下架！「這5張」還有機會 2間確診賠8萬
本土疫情逐漸升溫，中央疫情指揮中心昨（13）日宣布，本土單日確診人數新增744例，創下有疫情以來的「史上新高」，因而導致民眾搜尋防疫保單產險的比例升高，而昨天晚上和泰產險「新疫點零」補償型（B）方案的保單更是擠到官網水泄不通，和泰產物便於晚間悄悄下架，並未多表示原因，僅透露目前官網仍有其它保單可以加保，歡迎民眾多多使用。
而事實上，除了和泰防疫保單之外，其實還有不同家公司也同步推出「防疫險」，其中包括富邦產險的「防疫險647專案」、明台產物的「防疫險」、兆豐產物的「防疫兆護672」、富邦產物的「疫起守護3.0」以及和泰產物「新疫點零補償型A」等等保單都還在熱銷當中。
每一家的年度保費金額大約落在600元到1300元不等，其中，所屬明台產物的「防疫險」以及和泰產物「新疫點零補償型A」三間，只要是被隔離+確診的話，最高理賠金額高達8萬元；兆豐產物的「防疫兆護672」則也有75000元的理賠金。
目前各產險官網都有出現卡頓的問題，因一時湧入過多想要投保的民眾，網站負荷不來，不少產險公司也立即採取分流政策，如和泰產物則是按照時間，依照身分證末碼來進行分流，民眾若要投保可要手刀加快，保單也有可能因投保人數過多或者其他因素下架，保障自己權益，實際保單販售期限以官網最新消息為主。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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