三商巧福在日本啥等級？「神優勢」躲8年 菜單一攤全驚
知名餐飲品牌「三商巧福」以特色料理牛肉麵起家，好口碑延伸到全台各地，成為台灣人氣極高的牛肉麵連鎖店。不過，就有網友近日發覺三商巧福於日本開設分店，但一查菜單後卻讓他相當震驚，因而好奇詢問「三商巧福在日本算是什麼等級的餐廳？」而引起討論。
原PO於PTT八卦板上指出，近日意外發現三商巧福在日本也有分店，在好奇心驅使之下，他馬上找到了日本分店的菜單。從畫面中可見，其中招牌牛肉麵套餐要價980日圓（約新台幣226元），品項中最貴的三寶麵套餐則要價1170元（約新台幣270元），這便讓原PO納悶詢問「有沒有旅日鄉民分享一下，三商巧福在日本算是什麼等級的餐廳？」
菜單曝光後，讓不少台人紛紛驚呼，「日本工資跟租金反映在價格上」、「台灣價格真佛」、「這價格都能吃拉麵惹」、「牛肉麵在日本不便宜」、「台灣價錢好佛心，比日本便宜一倍！」、「辣炒雞丁看起來好好吃，台灣怎麼沒有」、「為啥日本的看起來好吃很多==」。
不過，也有行家跳出來指出，「這個價格在東京很一般。 絕對不是高」、「正常價欸」、「便宜平價餐廳，跟やよい軒（彌生軒）差不多的價位」、「價位中間品質ok」。
甚至有在日台人分享口感，大讚直呼「昨天剛去吃，味道一模一樣很感動」、「我吃過，跟台灣的味道一模一樣」、「看日本YTer還可以阿，聽說跟台灣味道一樣」、「我點牛肉麵，店員一樣問我要不要加滷蛋」，認為餐點神還原台灣味，讓旅日台人相當感動。
據了解，三商巧福於2014年底進軍日本，在日本東京赤坂設立第一間直營店，其菜色主打台灣口味，除了招牌牛肉麵、排骨飯以外，還販賣多種台灣特色小吃如毛豆、滷蛋等，甚至還有揚名國際的珍珠奶茶。（編輯：陳雅雲）