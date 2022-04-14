Google女經理減薪來台！想交台灣男友「月薪23K」也沒差

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目前正在Google公司擔任技術專案經理的Niki，因工作關係，經常到中國、台灣出差，也非常喜歡到亞洲工廠端做事，「看著我的產品被做出來，總是會讓我很開心」。最終也獲得老闆同意，調來台灣工作。不過她發現，若調來台灣，薪資會少超過原本的一半以上，而且台灣的團隊比較小，不像加州一樣，有很多的會議和挑戰，這讓她生活有些寂寞，也少了一些刺激。
但這些因素，都無法阻止Niki來台灣的決心，因為她非常嚮往台灣的安全性以及友善的素食環境。她坦承，搬來台灣後的確有和一些台灣男生約會，過程也都不錯，特別是一些文化差異，「所謂的『棒球規則』不太一樣，懂嗎？台灣步調比較慢」。
她提到，在台灣的個人生活比較豐富，交朋友也很簡單，大眾交通工具也比北美方便，下班要去找朋友，不用幾個小時就能見面，而且還有也有很多活動可以參加，「基本上，我在台灣的生活很棒，而這種快樂的感覺，是金錢買不到的」。
至於理想的伴侶條件？Niki認為，只要比她高，會講英文就可以。如果男方月薪只有23000元呢？Niki則掛保證，也可以，沒事，我有足夠的錢！如果男方在臉書工作呢？她則笑著回應，「喔！那我就不知道了」。
影片曝光後，網友紛紛留言「祝Niki在台灣一切心想事成」、「祝福她在台灣遇到良緣～」「姊！我不想努力了,我會打全壘打！」「美國google專案經理應該一年有20萬美金以上，一半年薪應該還是有10萬美金，還是算高。」「哇，條件這麼好，要能跟她匹配的男生不好找」、「最後的問題我笑了」。（編輯：詹鎰睿）