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Google女經理減薪來台！想交台灣男友「月薪23K」也沒差

▲Google女經理自願減薪來台，喊話要交台灣的男朋友，23K也沒關係。（資料照／記者陳聖璋翻攝）
▲Google女經理自願減薪來台，喊話要交台灣的男朋友，23K也沒關係。（資料照／記者陳聖璋翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 16:32:35

台灣因有豐富的異國風情文化，以及台灣人最棒的熱情，經常吸引外國人士旅行，甚至定居。對此，一名在Google經理階級的加拿大女孩Niki，就喊話想要有個台灣的男朋友，即便對方月薪只有23K，她也完全不在乎，意外造成轟動。

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知名YouTube團隊「不要鬧」，13日就訪問一位來自加拿大多倫多的女孩Niki。影片一開頭，Niki就喊話，「我搬來台灣已經超過一年，你也沒聽錯，我想要有一個台灣男朋友，我有一份好工作，所以我不在乎他薪水多少」。

▲Google女經理自願減薪來台，喊話要交台灣的男朋友，23K也沒關係。（圖／《不要鬧工作室》YouTube）
▲Niki大讚台灣的生活、環境讓她非常嚮往，和台灣的男生相處也不錯。（圖／《不要鬧工作室》YouTube）
目前正在Google公司擔任技術專案經理的Niki，因工作關係，經常到中國、台灣出差，也非常喜歡到亞洲工廠端做事，「看著我的產品被做出來，總是會讓我很開心」。最終也獲得老闆同意，調來台灣工作。不過她發現，若調來台灣，薪資會少超過原本的一半以上，而且台灣的團隊比較小，不像加州一樣，有很多的會議和挑戰，這讓她生活有些寂寞，也少了一些刺激。

但這些因素，都無法阻止Niki來台灣的決心，因為她非常嚮往台灣的安全性以及友善的素食環境。她坦承，搬來台灣後的確有和一些台灣男生約會，過程也都不錯，特別是一些文化差異，「所謂的『棒球規則』不太一樣，懂嗎？台灣步調比較慢」。

她提到，在台灣的個人生活比較豐富，交朋友也很簡單，大眾交通工具也比北美方便，下班要去找朋友，不用幾個小時就能見面，而且還有也有很多活動可以參加，「基本上，我在台灣的生活很棒，而這種快樂的感覺，是金錢買不到的」。

至於理想的伴侶條件？Niki認為，只要比她高，會講英文就可以。如果男方月薪只有23000元呢？Niki則掛保證，也可以，沒事，我有足夠的錢！如果男方在臉書工作呢？她則笑著回應，「喔！那我就不知道了」。

影片曝光後，網友紛紛留言「祝Niki在台灣一切心想事成」、「祝福她在台灣遇到良緣～」「姊！我不想努力了,我會打全壘打！」「美國google專案經理應該一年有20萬美金以上，一半年薪應該還是有10萬美金，還是算高。」「哇，條件這麼好，要能跟她匹配的男生不好找」、「最後的問題我笑了」。（編輯：詹鎰睿）


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