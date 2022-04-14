COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

財神生日到了！專家曝「求財5步驟」　保握時機造命開運

▲把握財神生日，求財5步驟讓你財運爆發。（示意圖／shutterstock）
▲把握財神生日，求財5步驟讓你財運爆發。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 16:39:04

明（15）日農曆三月十五日是「玄壇真君」聖誕千秋，也是大家所熟知「武財神」、「五路財神」趙公明的生日，《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，當天有許多奇門遁甲中的大吉格，建議保握求財催旺運的五步驟，即可停損衰運，提升正能量造命開運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲農曆三月十五日，特殊格局、時間、吉利方位。（圖／取自《旺好運》）
▲農曆三月十五日，特殊格局、時間、吉利方位。（圖／取自《旺好運》）
求財催旺好運五步驟： 

1．農曆三月十五日，「奇門遁甲」中特殊格局、時間、吉利方位如圖：

選用上圖這些時間向吉利方位出行，至住家或公司附近（從吉利方位延伸出去），有供奉財神的廟宇祈福，或在家的吉利方位設案拜拜祈求財運效果特佳。 

2．準備供品：水果，壽桃，酒，水，財神金，清香，蠟燭，銅板168元，另備空寶特瓶兩個（裝財神廟水龍頭自來水即可），佈施收據（事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳）。

▲向財神祝壽，可按照此求財疏文。（圖／取自《旺好運》）
▲向財神祝壽，可按照此求財疏文。（圖／取自《旺好運》）
3．備好恭品，焚香，點燈，供水，附上佈施收據，向財神祝壽；祈福求財疏文如上圖。

4．求取發財水：燒香過一半，向五路財神擲杯詢問祝壽圓滿否並求取發財水，擲出聖杯一杯即可燒金，銅板168元與發財水需過財神爐香火；若出現否杯，則需等五分鐘後再向五路財神重新詢問，可自行加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。

5．供奉發財錢水：回家將五路財神廟過香火168元銅板放置於瓷碗內，倒入發財水八分滿，放置壬寅流年財位（正財東北方）或（偏財西北方）均可，財位處需整理乾淨，焚香，點燈，水若乾涸可繼續倒入財水，此法可供奉一整年。

五路財神吸金法，行功造德要在前，財福富祿跟在後，把握農曆三月十五日財神爺生日，透過「奇門遁甲」時間、空間的能量磁場幫自己造命開運，誠心向五路財神拜壽求財，「你不理財，財不理你」千萬不要錯過財神日囉！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

威力彩明上看7.2億！4星座財運旺　「小秘訣」提升中獎率

職場運勢差！「4開運小物」秒增貴人緣　辦公桌上不可缺

大甲媽祖起駕！進香旗不能進廁所　這些遶境禁忌必看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀