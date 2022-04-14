財神生日到了！專家曝「求財5步驟」　保握時機造命開運

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1．農曆三月十五日，「奇門遁甲」中特殊格局、時間、吉利方位如圖：
選用上圖這些時間向吉利方位出行，至住家或公司附近（從吉利方位延伸出去），有供奉財神的廟宇祈福，或在家的吉利方位設案拜拜祈求財運效果特佳。
2．準備供品：水果，壽桃，酒，水，財神金，清香，蠟燭，銅板168元，另備空寶特瓶兩個（裝財神廟水龍頭自來水即可），佈施收據（事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳）。
3．備好恭品，焚香，點燈，供水，附上佈施收據，向財神祝壽；祈福求財疏文如上圖。
4．求取發財水：燒香過一半，向五路財神擲杯詢問祝壽圓滿否並求取發財水，擲出聖杯一杯即可燒金，銅板168元與發財水需過財神爐香火；若出現否杯，則需等五分鐘後再向五路財神重新詢問，可自行加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。
5．供奉發財錢水：回家將五路財神廟過香火168元銅板放置於瓷碗內，倒入發財水八分滿，放置壬寅流年財位（正財東北方）或（偏財西北方）均可，財位處需整理乾淨，焚香，點燈，水若乾涸可繼續倒入財水，此法可供奉一整年。
五路財神吸金法，行功造德要在前，財福富祿跟在後，把握農曆三月十五日財神爺生日，透過「奇門遁甲」時間、空間的能量磁場幫自己造命開運，誠心向五路財神拜壽求財，「你不理財，財不理你」千萬不要錯過財神日囉！（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。