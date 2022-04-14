桃新增87例本土個案　全桃32條傳播鏈延燒

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鄭文燦指出，仁和國中傳播鏈主要是跆拳道教學引起，今新增4例，累計已有19人染疫；龍山國小主要感染源跟安親班有關，今新增10位匡列採檢確診，累計17個個案；楓樹國小確診者都是在同一補習班就讀，今新增2例居隔採檢確診，累計15人染疫，以上3校目前都停課10天，遭匡列居隔師生後續需多次採檢。
另外，屏東溯溪團已有2人確診，之後可能會再增加確診數；龜山華亞科技園區某職場移工確診，列入明日個案，該職場匡列241人擴大採檢，鄭文燦表示，因移工有群聚性，之後可能會再有新增個案。
專案及社區採檢部份，大業幼兒園214位採檢全數陰性，童安園幼兒園採檢140人有2名陽性，仁和國中採檢1404位有2名陽性，中山國小採檢1902人全數陰性，蘆竹消防分隊採檢77人全數陰性，陸軍某營區採檢158人有2人陽性，平鎮國中採檢1883人全數陰性。
鄭文燦表示，全市目前累計篩檢人數逾16萬人次，有420人陽性確診，代表擴大社區採檢仍有其必要性，隨著疫情升溫，多點多傳播鏈將是未來主要疫情傳播方式，呼籲有足跡重疊或有症狀者應盡速採檢或就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。