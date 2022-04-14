全聯貨架藏「魔鬼細節」！媽媽們投降苦笑：推車永遠滿的
台灣本土賣場「全聯福利中心」，因豐富又多元的商品，成為婆媽們揪團挖寶的天堂。近日，就有網友苦笑指稱，每次到全聯，小孩就會自動拿一堆愛吃的零嘴放到推車，不禁詢問「有沒有全聯貨架高度的八卦？」掀起大家討論。
臉書社團「我愛全聯-好物老實說」，有位網友PO文詢問，「有沒有全聯貨架高度的八卦？」原來是全聯貨架的高度，剛好可以讓小孩子輕鬆拿到，而且也都是小孩子們愛吃的零食點心，難怪會讓她非常無奈，「所以～每次到全聯小孩都自動自發，拿一堆有的沒的放到推車裡」。
貼文曝光後，許多過來人紛紛表示，「我每次結帳都會傻眼怎麼多了不少糖果」、「沒錯！每次經過轉過去就發現又去抱一隻A夢了」、「布丁真的是太低，每次冰箱還沒吃完要去買別的東西，經過布丁區一定會再摸一顆回家」、「行銷手法，每次買完，推車都多出一些零食」。
也有人解釋，「所有賣場的貨架都是有設計過要放什麼的，而且每天交易清單最清楚什麼品項買最好..就像是清潔用品不會在低層架」、「真的～尤其是小孩的熱門商品，一定會放在他們身高拿得到的地方」、「這的確是經過設計的，所以超商玩具很多都放在最下層，就是要讓小孩隨手可以拿到看到」、「魔鬼藏在細節裡…一直」。（編輯：詹鎰睿）