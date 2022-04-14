畢業2年換3工作！菜鳥女：該創業嗎？ 眾見「1理由」勸阻
畢業就等於脫離了學生舒適圈，難免讓許多職場菜鳥們感到不安。對此，有位24歲的女網友透露，畢業後這兩年就換了3份工作，而目前正在待業的她，就在「創業」、「找工作」之間徘徊著直呼「24歲的我，好迷茫」。
網路論壇Dcard，一名女網友PO文「迷茫的24歲」她表示，畢業後這兩年內，總共換了3份工作，包含銀行行員、保險業務員、行政工作，其中還是對業務最有興趣，而自由正是她最喜歡的原因，無奈現在的行政工作離職後，卻讓她陷入無限思考，「待在家裡一直在想，究竟要繼續找工作還是創業？」。
她坦言，會想創業是因為覺得時間可以自己規劃，「我知道創業需要花大量的時間，但至少是為了自己努力，但現在卡關卡在創業也不知道要做什麼，還是應該去找工作呢？」不禁直呼「不知道有沒有跟我一樣一直換工作，到現在還不知道該做什麼好的人呢？」
沒想到貼文竟湧入一大堆有相同困擾的網友們分享，「同歲迷茫+1，找到的工作不符合自己的期望，感覺也沒什麼長遠性，但是一時又沒有更好的，每天上班都不知道自己在幹嘛」、「我23現在也很迷茫，雖然目前的工作很穩定上班也很悠閒無聊滑手機，但沒什麼長遠性不知道該不該這樣繼續過下去」、「24歲迷茫+1，目前的工作完全沒有長遠性，只要忙完就會坐在位子上無限的懷疑自己的能力和未來」。
但也有人見到原PO看重「自由」，紛紛建議，「創業後更沒有自由欸，妳要想清楚」、「創業真的要想清楚，沒那麼容易」、「別為了創業而創，有想法再創，成功的真的是少數」、「以為可以很自由，但其實是不自由的開始再也沒有下班時間」。（編輯：詹鎰睿）