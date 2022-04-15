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廖老大女兒IG神到了！火辣「比基尼照」公開　13萬人暈船

▲台灣賽車教父「廖老大」的女兒廖芸，日前將IG設定為公開帳號。（圖/廖芸IG）
▲台灣賽車教父「廖老大」的女兒廖芸，日前將IG設定為公開帳號。（圖/廖芸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 07:08:59

台灣賽車教父「廖老大」因為不滿大陸網紅「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，因而改裝奧迪TT RS「打龜號」來一較高下，話題性十足，而廖老大女兒廖芸先前也因為現身在直播中，掀起不少網友關注，最近就有人神到廖芸的IG，發現她的帳號已經改為公開狀態，裡頭不僅有許多日常生活照，也有吸睛的泳裝照，目前追蹤人數火速攀升到13萬人。

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廖老大先前直播時，20歲的女兒廖芸意外入鏡，當時清純的模樣迷倒一堆網友，紛紛激動喊「岳父好！」不過不少人想要朝聖廖芸IG時，卻發現她的帳號設定為私人帳號，近日，就有網友發現廖芸將帳號從私人設定為公開，裡頭不僅有與同學拍攝的合照以及日常生活，也有吸睛的「火辣比基尼照」，姣好身材讓網友大讚「真的超漂亮」。

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▲廖芸IG藏有吸睛的比基尼泳裝照。（圖/廖芸IG）
其中一組比基尼照片備受網友關注，只見廖芸背對扶著欄杆，逆天的長腿一覽無遺，還有只Tag下半身的修長曲線，讓不少網友前往朝聖表示「真的未免太好看」、「那個腿太猛了！」、「這個比例真的非常好」、「還是可以吃胖一點」，連好友也忍不住說「小姐，你還有屁股嗎？」、「可以吃胖一點吧廖小姐」。

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▲廖芸IG有許多生活日常照片。（圖/廖芸IG）
而事實上，不僅廖老大女兒廖芸備受關注，打龜號車手郭國信的女兒「郭郭」也同樣是迷倒眾人，現年24歲的她，擁有超仙的氣質，迷人大眼和挺鼻的模樣，身材也不落人後，平常除了是網拍的小模外，也是一位直播主，父女兩人相差24歲，感情非常好，曾經幫爸爸慶生時還在IG上貼出兩人合照，兩人感情非常融洽。（編輯：張嘉哲）

▲打龜號車手郭國信女兒綽號「郭郭」，擁有出眾的外表，近日引發討論。（圖/郭郭IG）
▲打龜號車手郭國信女兒綽號「郭郭」，擁有出眾的外表，近日引發討論。（圖/郭郭IG）

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