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海底撈「隱藏服務」曝光！老饕喊虧大了：吃好幾年都不知

▲有網友分享海底撈的「隱藏服務」，貼文一出，老饕全驚呼「吃好幾年都不知」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲有網友分享海底撈的「隱藏服務」，貼文一出，老饕全驚呼「吃好幾年都不知」。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 10:43:15

許多人喜歡吃海底撈火鍋，而海底撈除了餐點美味以外，服務也相當周到，因此也累積不少忠實顧客；不過每到用餐時間，海底撈門口總會有排隊人潮，對此，就有網友分享海底撈的「隱藏服務」，貼文一出，也讓老饕們全驚呼。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「#詢問 海底撈名片的訂位方法」為題發文，表示一直以來吃海底撈都是朋友負責訂位，就連要點餐時，登入平板的帳號也都是朋友們的會員，他都沒有機會自己註冊一個來用，「一個出外靠朋友真好的概念」。

不過他前幾次去吃海底撈時，就看見一位經理來餐桌前給了一張名片，說如果要訂位可以找他，但因為原PO並非會員，因此好奇「想問我（不是會員）現在能用那張名片上的line請經理幫忙安排訂位嗎？因為即將和我一起去吃的友人也沒有會員，這樣經理還會幫忙訂位嗎？另外想再問，如果線上訂位顯示已滿，用名片的line或電話訂還會有機會有位置嗎」？

▲有網友分享海底撈的「隱藏服務」，貼文一出，老饕全驚呼「吃好幾年都不知」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲有網友分享海底撈的「隱藏服務」，貼文一出，老饕全驚呼「吃好幾年都不知」。（圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，掀起熱議，「哇！吃好幾年都不知道欸，好浪費時間呀，每次去幾乎都超多人，還有一次等超久（兩小時吧）」、「看到留言串真的覺得好慚愧，我超討厭訂位的（覺得時間被綁住）所以我每次去海底撈都是刷臉，以後看來要好好提前訂位幫經理衝業績」。

也有不少內行網友分享海底撈的「隱藏服務」，表示海底撈本來就可以協助「代抽號碼牌」，不一定要認識店員或是成為會員才能使用，「海底撈本來就可以協助代抽號碼牌~ 沒有一定要認識店員/成為會員」、「可以！登入的會員電話跟訂位電話可以不一樣～如果線上顯示已滿應該還是可以打去訂看看，如果沒有位置的話可以請店員幫忙代抽號碼牌，跟他說你大概幾點會到，他就會幫你抓時間抽號碼！通常去的時候都等10分鐘就有位置了～」、「我是海底撈的服務生跟我加賴，之後我要訂位都直接賴他請他幫我訂位或是代抽號碼牌，像是跨年當天幾乎訂不到，但是他幫我代抽，完全不用等，過去直接入座，我也才2星會員而已」。

不過，也有網友提醒，若遇到當天客滿的情況，還是有可能需要等待，「只要有經理的名片/電話/聯絡方式，或是認識的店員的聯絡方式什麼的，其實都可以代抽哦。但他們也只是代抽，如果當天是客滿，排不進去的時候，還是得現場等哦」。（編輯：郭佩蓉）

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