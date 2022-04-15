星巴克最強蛋糕非巧克力？「低調神品」藏冰櫃：老饕才知
許多人每天都要來杯咖啡醒腦，而台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C、Cama和路易莎了；而咖啡廳除了販售飲品，通常也會有甜點，對此，就有網友好奇星巴克哪款蛋糕最強，貼文一出，巧克力竟不是第一，老饕全喊「低調神品」巴斯克蛋糕，就連星巴克夥伴也超愛。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「星巴克蛋糕猶豫不決」為題發文，表示最近很多星巴克母親節蛋糕的文，但就是沒有看到有關「橙花巧克力伯爵蛋糕」的評價，因此好奇發問「有人吃過嗎？目前在糾結這款跟焦糖巴斯克起司蛋糕，因為巴斯克是目前爬文評價最好的，請大家幫幫忙，想給娘親一個讚讚的母親節蛋糕」。
貼文一出，掀起熱議，「我吃過了～～ 橙花巧克力沒有很甜，吃起來不會很膩，蛋糕體也蠻香的，但我覺得巴斯克看起來比較好吃，哈哈哈哈哈 」、「有小片的可以買來吃看看」、「橙花巧克力伯爵讚讚～～茶香很夠而且巧克力夾層好吃不會很甜，我跟男友兩個人吃完一整個給你參考一下」。
其中，「巴斯克蛋糕」受到最多網友推薦，「大部分夥伴好像都喜歡巴斯克」、「巴斯克真的推！夥伴路過」、「巴斯克我覺得不錯吃，蛋糕體本身的乳酪味超夠，好香好濃，可惜的是上面焦糖太甜了」、「巴斯克我自己覺得最底下的乳酪蛋糕很好吃」、「我今天吃了焦糖巴斯克，覺得很讚欸，不會很甜 （我有配茶，所以還好）」、「前幾天吃巴斯克好吃到X北」。
但也有網友認為，「只服巧克力松露」、「我吃過巴斯克的，個人覺得還好～沒有到非常好吃，就是算普通，巴斯克是滑順的，但是感覺每一層味道都沒有融合在一起」、「之前的栗子蛋糕好好吃」、「但我覺得橙花巧克力不好吃欸…可能我平常沒有很愛喝茶類，下面還有一堆感覺是堅果的東西，不是很愛」、「星巴克蛋糕都不好吃……之前買了都好失望」。（編輯：郭佩蓉）