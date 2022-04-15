房東「愛租男生or女生」？答案出爐超意外：是天大的誤會

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沒想到共居的房子中，租了幾間房間給女性租客後，卻發現簡單修繕也會尋求房東幫忙、室友間也非常計較，甚至連水煙用完後，也會詢問房東能不能來掃蟑螂，並且入住以後會不斷提出要求，例如濾水壺、要加大頻寬、要代收垃圾等等。
且原PO也無奈分享一經歷，「考慮疫情大家不容易，我主動降租兩千，居然要求要降到三千之類的，說距離捷運太遠」，原PO表示，當初跟這位女性租客簽約時「就跟她確認過要不要畢業找到工作再確認要租在哪裡，她說不用的」。
也因此導致原PO後來不太願意租給女租客，而實際租給男性租客後發現，「他們幾乎沒什麼要求，甚至我訂購的給他們的用品還會主動幫我搬上樓，很安靜也很體貼，還超愛乾淨」，原PO好奇發問「你們呢？會偏好租男生還是女生」。
不料答案竟一面倒，「我的房客是男生，男生真的比較會幫忙修理東西，也會幫我把東西搬上樓」、「租給女生好麻煩，髒起來根本不輸男生好嗎，而且女生一點小事都愛計較，要求又多」、「女生比男生愛乾淨這種刻板印象，實在是天大的誤會！」、「很多女生都很邋遢，房間比男生還亂的一堆」、「當然是租男的，有網路就可以了，其他東西他自己會搞定」。
但也不少人點出重點，「不分性別，挑對客戶比較重要」、「 個性和人格比性別重要」、「無論男生女生都有討厭的」、「性別無關。主要要有常識」、「版主沒遇到愛乾淨，然後又什麼都自己來的女生（我我我）」、「性別應該不是最大的問題所在，而是房東怎麼選擇適合這間房子的房客」、「我是女生，都自己來從來不找房東，是人的問題不是性別」。（編輯：鍾怡婷）