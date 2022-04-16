5月報稅沒錢錢？牛排、豬肋排買一送一 酷聖石第2杯免費
每逢月底手頭吃緊，加上迎來5月報稅季，民眾對支出花費更精算，品牌業者開跑優惠催買氣，TGI FRIDAYS推出2天快閃限定促銷，4月29日沙朗牛排買一送一、4月30日炭烤豬肋排買一送一。酷聖石冰淇淋在5月31日前，中杯以上冰淇淋憑優惠券也是買一送一。
TGI FRIDAYS宣布推出月底激省優惠，活動只限定兩天，4月29日推出沙朗牛排（800元）買一送一，4月30日推出炭烤豬肋排（全份1030元／半份690元）買一送一，內用、外帶同享優惠，均需收取原價10%服務費，每桌每次最多買二送二。
雖然這次開放外帶也能買一送一，但同樣要收取1成服務費引發網友不滿：「完美示範服務費就是加價」、「店員有到府收垃圾跟擦桌子嗎」、「是到你家幫忙洗碗盤嗎」，不過消費者罵歸罵，不到一千元可吃兩份排餐還是很誘人，過去只要推出買一送一，通常在活動日當天都是客滿狀態。
不只吃正餐有好康，酷聖石冰淇淋迎接15周年慶，即日起至5月31日前舉辦拌冰樂買1送1，活動期間每天在LINE官方帳號參加拌冰遊戲，憑優惠券可到酷聖石冰淇淋門市享2杯中杯以上同size冰淇淋，其中1杯酷聖石免費招待。