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5月報稅沒錢錢？牛排、豬肋排買一送一　酷聖石第2杯免費

▲TGI FRIDAYS推出快閃促銷，限時兩天沙朗牛排、炭烤豬肋排買一送一；酷聖石中杯冰淇淋第二杯0元。（圖／業者提供）
▲TGI FRIDAYS推出快閃促銷，限時兩天沙朗牛排、炭烤豬肋排買一送一；酷聖石中杯冰淇淋第二杯0元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-16 00:15:00

每逢月底手頭吃緊，加上迎來5月報稅季，民眾對支出花費更精算，品牌業者開跑優惠催買氣，TGI FRIDAYS推出2天快閃限定促銷，4月29日沙朗牛排買一送一、4月30日炭烤豬肋排買一送一。酷聖石冰淇淋在5月31日前，中杯以上冰淇淋憑優惠券也是買一送一。

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TGI FRIDAYS宣布推出月底激省優惠，活動只限定兩天，4月29日推出沙朗牛排（800元）買一送一，4月30日推出炭烤豬肋排（全份1030元／半份690元）買一送一，內用、外帶同享優惠，均需收取原價10%服務費，每桌每次最多買二送二。

▲4月29日當天沙朗牛排買一送一，等於平均一份排餐400元。（圖／TGI FRIDAYS提供）
▲4月29日當天沙朗牛排買一送一，等於平均一份排餐400元。（圖／TGI FRIDAYS提供）
雖然這次開放外帶也能買一送一，但同樣要收取1成服務費引發網友不滿：「完美示範服務費就是加價」、「店員有到府收垃圾跟擦桌子嗎」、「是到你家幫忙洗碗盤嗎」，不過消費者罵歸罵，不到一千元可吃兩份排餐還是很誘人，過去只要推出買一送一，通常在活動日當天都是客滿狀態。

不只吃正餐有好康，酷聖石冰淇淋迎接15周年慶，即日起至5月31日前舉辦拌冰樂買1送1，活動期間每天在LINE官方帳號參加拌冰遊戲，憑優惠券可到酷聖石冰淇淋門市享2杯中杯以上同size冰淇淋，其中1杯酷聖石免費招待。
 

▲酷聖石自4月15日至5月31日，連續47天推出中杯以上同size冰淇淋買一送一。（圖／業者提供）
▲酷聖石自4月15日至5月31日，連續47天推出中杯以上同size冰淇淋買一送一。（圖／業者提供）

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