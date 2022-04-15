玖壹壹、鼓鼓逾20藝人 虛擬幣發表會重疊確診者足跡
上週六在烏日臻愛花園飯店的虛擬貨幣發表會，傳出3人確診，該場活動從下午進行到晚上，有桌菜、有敬酒，且人數高達500人。根據台中市政府疫調，當日表演的藝人超過20人，包括沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、林利豪、陳芳語、郭靜、IVAN艾文、潤少、鼓鼓、孫生等11位藝人，以及one band樂團、草屯嬰仔、玖壹壹、臭屁嬰仔等4個團體。
這些藝人中，男星鼓鼓（呂思緯）14日晚間透露自己已染疫，但他自述隔離的日期，與這場發表會衝突，是否出席表演需要再確認。台中市衛生局長曾梓展表示，市府目前未與主辦公司正式聯繫上，係透過合辦單位取得表演者名單，雖然藝人們不見得與確診民眾有近距離接觸，仍希望他們能自我篩檢。
這場「礦癮-Coin Center發佈會」4月9日（星期六）下午到晚上在台中市烏日高鐵站附近的臻愛花園飯店舉行，台中市政府發現昨天新增2名確診案30019（60多歲退休女性）、案30570（北屯區20多歲男性）都曾參加發表會，且待的時間頗長，今天再新增案30990（50多歲西屯家庭主婦），總共累計3人。
台中市長盧秀燕表示，這場金融招攬活動係自由參加，不必事先報名，身份較難掌握，市府已透過餐廳實聯制，向254位參與者發出細胞簡訊，請民眾趕緊去快篩。
但根據衛生局疫調，確診者表示該場活動約有500人參加，有明星表演、有桌菜用餐，也有互相敬酒，且人員來來去去。市府擔心會場人數可能不只200多人，將進一步要求主辦單位提供名單。