童年陰影！2部「經典卡通」小時候看到哭：爸媽也會轉台

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而另一名網友也在PTT發文分享，「膽小狗英雄可以說是我看過最可怕的卡通，每一集劇情都很弔詭，而且畫風很讓人不舒服，色調、氣氛劇情、人物都很會導致人起雞皮疙瘩」其中原PO也對劇情裡的『神經佛瑞德』角色印象特別深刻，「每次都要抓英雄剃毛，現在長大了，還記得是這號人物」，而2位網友也好奇詢問「不知道有哪些卡通是讓你童年留下陰影的？」
貼文曝光後，許多網友們湧入留言區，其中「膽小狗英雄」和著名動畫電影「螢火蟲之墓」被多次點名，「膽小狗英雄太經典，怕爆」、「膽小狗英雄就是一部又愛又恨的作品，明明看起來很奇怪，但又很愛看」、「膽小狗真的是童年陰影...」、「膽小狗英雄有夠可怕，記得我爸媽看到也會直接轉台XD」、「螢火蟲之墓沒有之一」、「螢火蟲之墓 只看了一段沒全看完」、「螢火蟲之墓，小時候很怕，但長大會覺得劇情內容蠻深奧的」。
此外，其餘網友也有點名，「前期的柯南！好可怕」、「第十四道門，第一次看整個人嚇到歪掉」、「當然是湯瑪士小火車」、「靈異教師神眉每一集都好恐怖」、「怪醫黑傑克讓我一直害怕得可怕的病」、「大嘴鳥嘻巴嘻巴那集超恐怖」、「花子」、「Nana，但也不算陰影，只能說小孩還不懂剛成為大人的世界」、「神隱少女第一次看其實也挺嚇人」。（編輯：張志浩）