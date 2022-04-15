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童年陰影！2部「經典卡通」小時候看到哭：爸媽也會轉台

▲卡通在許多孩子腦中留下深刻印像，對此也有網友分享，童年看完造成陰影的卡通，引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲卡通在許多孩子腦中留下深刻印像，對此也有網友分享，童年看完造成陰影的卡通，引發熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 18:57:29

在我們的成長過程中，身邊總有許多元素陪伴我們長大，帶領孩子探索這個世界，並留下難以忘懷的回憶，不過近日有網友拋出「留下童年創傷的卡通」話題，分享自己到現在都還對一些卡通的驚悚情節印象深刻，貼文勾起不少人的回憶，紛紛留言表達想法。

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網友在Dcard發文提到，「最近在重新回味童年卡通，看到膽小狗英雄的時候，還是會想到小時候看到心裡發毛的感覺，還有靈異教師神眉，2000年後的小朋友可能不知道了，尤其動畫裡看起來恐怖的妖怪，心裡怕怕的又想看下去，簡直是斯德哥爾摩症候群」。

而另一名網友也在PTT發文分享，「膽小狗英雄可以說是我看過最可怕的卡通，每一集劇情都很弔詭，而且畫風很讓人不舒服，色調、氣氛劇情、人物都很會導致人起雞皮疙瘩」其中原PO也對劇情裡的『神經佛瑞德』角色印象特別深刻，「每次都要抓英雄剃毛，現在長大了，還記得是這號人物」，而2位網友也好奇詢問「不知道有哪些卡通是讓你童年留下陰影的？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲許多卡通在童年時期在孩子腦中留下深刻印象，直到長大看到都仍感到畏懼。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，許多網友們湧入留言區，其中「膽小狗英雄」和著名動畫電影「螢火蟲之墓」被多次點名，「膽小狗英雄太經典，怕爆」、「膽小狗英雄就是一部又愛又恨的作品，明明看起來很奇怪，但又很愛看」、「膽小狗真的是童年陰影...」、「膽小狗英雄有夠可怕，記得我爸媽看到也會直接轉台XD」、「螢火蟲之墓沒有之一」、「螢火蟲之墓 只看了一段沒全看完」、「螢火蟲之墓，小時候很怕，但長大會覺得劇情內容蠻深奧的」。

此外，其餘網友也有點名，「前期的柯南！好可怕」、「第十四道門，第一次看整個人嚇到歪掉」、「當然是湯瑪士小火車」、「靈異教師神眉每一集都好恐怖」、「怪醫黑傑克讓我一直害怕得可怕的病」、「大嘴鳥嘻巴嘻巴那集超恐怖」、「花子」、「Nana，但也不算陰影，只能說小孩還不懂剛成為大人的世界」、「神隱少女第一次看其實也挺嚇人」。（編輯：張志浩）

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