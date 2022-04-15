婚禮辦桌「1環節」被嫌爛！賓客看完滿頭問號：很沒必要
辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，而許多婚禮在進行流水席時都會安插各項節目或娛樂橋段，藉此讓現場氣氛更加活絡，不過有網友卻提到，很多新人喜歡在婚禮時「放氣球」，認為這樣的環節很沒必要，並強調「很不環保」，貼文引發起網友激烈討論。
一名網友在Dcard以「拜託大家結婚不要再施放氣球了」為題發文，提到後年準備和男友結婚，因此最近開始特別關注許多婚禮場地、活動及企劃的消息，接著原PO話鋒一轉，表示「現在才發現，還是很多人會選擇在婚禮上施放氣球，讓幾10個氣球飛到空中不見，我知道拍照起來看起來很美、很浪漫，但這個活動超級不環保的，希望大家能多多正視這個問題」。
貼文掀起熱議，許多網友認同原PO觀點，「施放氣球絕對會造成環境問題」，婚禮小物也不要準備「展現新人特色」的禮物，像新人合照的帆布袋、鑰匙圈、杯墊等，賓客不使用根本「浪費資源」、「+1，希望別為了畫面美而破壞環境」、「推一個！我也是覺得氣球超不環保派」、「有去吃辦桌，看到放氣球，我和朋友都滿頭問號」、「謝謝提醒，希望有更多人能關注到這個議題」、「遇過幾次氣球纏電線，蹦一聲整條巷子直接跳電，之後看到都有恐懼」。
不過，也有些網友持相反意見，直言「真的要環保就不要辦婚禮不要拍婚紗」、「環保和生活本來就不是選擇題，重點婚禮長怎樣，是新人的決定」、「真的要說，婚禮很多東西都不環保啊」、「新人喜歡才會安排，只能提醒，真的用了去批評人家也不好」、「結婚本身就不環保」。（編輯：張志浩）