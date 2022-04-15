苗條女警路邊開單！「福利照」2萬人暴動 香味衝出螢幕
遵守交通規則是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便就傷及他人，但若真的不慎觸法，除了警察必須盡責開單外，民眾大多也只能摸摸鼻子，警惕自己下次不要再犯，不過近日一名網友因騎機車違規，被一名女警攔下開單，但他當下卻有些暗爽，女警照曝光後，也引發眾人熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張照片，圖中可見，他騎車因違規而被警察攔下，但前方開單的女警卻牢牢地抓住他的眼球，雖然對方頭戴安全帽與口罩，無法完全看清楚容貌，但依舊能能感覺出她的氣質，原PO也忘卻吃罰單的失望心情，並表示「網上看都以為只是傳說，想不到真的遇到了～看起來20出頭而已，重點是……香香的喔」。
照片曝光後，至今已吸引2萬多人按讚朝聖，並留言「被開紅單也甘願的意思嗎」、「跪求員警執勤地點」、「在哪裡？馬上翻拍運轉手之戀」、「我合理的懷疑，你的違規是否有其他動機」、「被開單還笑得出來原來是真的」、「都市傳說，真的被你遇到了」、「好瘦的女警，身為女人相當羨慕」。
此外，也有網友留言，「還是要說警察們都辛苦了」、「違規還是不好的啦，開完單也要反省」、「疫情當前，警察們也是很辛苦」、「還是要尊重執法人員喔」、「不要嗨太久，忘記繳錢就笑不出來了」。（編輯：張志浩）