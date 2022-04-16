全家霜淇淋「隱藏吃法」曝光！老饕瘋朝聖：店員也沒看過
近日全家便利商店霜淇淋與知名YouTuber滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，一次推出四種新口味，讓網友超興奮，在開賣當天就前往朝聖，也在社群上掀起熱議；不過，全家霜淇淋竟然還有「隱藏吃法」？就有網友分享「無敵霜沙」，只要69元，就連店員也驚呼「不知道有這東西」、「這樣買超划算」，貼文一出，老饕全瘋狂。
該名網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》發文，表示自己近日到全家拿了「酷繽沙」去櫃檯說「我要『無敵霜沙』」，結果店員一臉問號，她便拿出圖片說「有人在喝這個，無敵霜沙，只要69元」，店員的臉則變成一臉震驚，雖然後來店員因為沒經驗、太緊張，不僅按錯了價格，還沒先將咖啡加進酷繽沙裡，但他認為對方態度很好，最後也沒多計較，「臨走前她還在說『我上班好幾年了我真的不知道有這個東西』」。
原PO也接著分享「無敵霜沙」的照片及喝完感想，從照片上來看，酷繽沙上擠著好幾圈最新口味的冰淇淋，「終於吃到新口味！紅茶歐蕾茶味好重！但因為夠甜所以我覺得很快樂！搭配咖啡巧克力酷繽沙非常非常適合」。
另外也有一位網友發文分享自己買到的「無敵霜沙」，「我也買到了無敵霜沙！本來以為老闆不知道是什麼，結果他說他知道，但這裡很少人點，然後擠霜淇淋時還很興奮的說『是這樣擠對嗎』，做好後甚至還說『你們這樣買很划算欸』，借我拍一下」，激動反應相當可愛。
貼文一出，老饕全瘋狂，「老闆好可愛！」、「好像很讚欸」、「好酷」、「我要受不了了」、「受不了了，好想吃，可是好怕店員不知道要加咖啡/牛奶，然後踩雷，蠻多店都這樣然後不給加的」、「今晚去試試看」、「這幾天一直看到，我都想吃了」、「這到底是什麼東西！太讚了吧」。
也有網友貼出全家便利商店2018年在臉書粉專的貼文，事實上，全家便利商店於2018年就曾推出「無敵霜沙」品項，不過只限霜淇淋販售店，霜淇淋及酷繽沙口味則依店鋪銷售為主。（編輯：郭佩蓉）