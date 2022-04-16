NanaQ「極簡胃」怎麼吃？用餐前後照惹怒全場：浪費食物
以極簡自律走紅的YouTube「NanaQ」，曾聲稱自己不用化妝品、衛生紙等等來過生活，結果被網友們一一打臉，引發一連串爭議。近日，NanaQ則分享自己的「極簡胃」怎麼吃，結果再度點燃眾人怒火，直呼根本是浪費食物。
NanaQ於14日在臉書以「極簡胃都怎麼吃！」為標題PO文分享四張用餐前後對比照片，首先，她在外面點的一碗米粉和小菜，以及店家送的一碗湯，結果只吃完小菜，米粉卻留下一大半和剩不到幾口的湯，後面就連自己煮的三餐，所搭配的花椰菜也都沒吃完，留下不少的份量、粄條也根本吃不到幾口，就像只有翻過一樣，每張照片都掀起爭議。
面對大多數網友質疑是「浪費食物！」NanaQ僅回應「湯還是店家送的，原本沒有點」、「沒有浪費啦！」就沒再多做其他解釋。至於也有人提問，「會打包回家吃嗎Q？」NanaQ則回答「不一定呀！晚點吃或是請別人幫忙」，並透露自己是個小鳥胃，只有吃到8分飽。
貼文瞬間湧入好幾千人分享觀看，紛紛狠酸，「所以點只是米粉是為了吃上面的菜嗎？」「說不要湯很難？」「不吃為什麼要煮？這樣很不極簡！」「那個碗裡面裝的是裝置藝術？」「你知道點一碗湯就好根本沒必要點粄條嗎？」、「挑食就挑食，極簡在哪？」、「不吃的食物可以不要煮，不要煮了又不吃，這不是極簡胃，這叫討罵挑食」。
據悉，自從去年的自律影片事件後，NanaQ就坦言，自己知道外面有越來越多批評聲浪，但她不太在乎，也因為不在意的關係，所以也不用浪費時間去思考「自我檢討」的問題，「我不在意耶，所以不用浪費時間思考這個問題，而且相對來說，也很多人喜歡我，喜歡的人比討厭的人還多多多多多多，我們都應該要專注在愛自己的人事物上」。（編輯：詹鎰睿）