洗手台「神秘小洞」噴殺蟲劑！7千人愣住：回家一定封死
為了防止水流出讓地坂淹水，大多的洗手台、流理台都有增設一個「溢流孔」。怎料，近日就有網友分享一段影片，只要朝著溢流孔噴殺蟲劑，就會發生超級可怕的後果，瞬間讓7千人嚇到崩潰「我要吐了」。
臉書社團「爆廢公社二館」，有位網友分享一段影片「原來洗手台那個洞…」而且還貼心的建議大家，「千萬不要tag朋友來看」。只見一位民眾似乎做好萬全準備，朝著溢流孔噴殺蟲劑，結果不到幾秒，活生生的大蟑螂全都竄出來，不斷掙扎。
噁心的是，每一隻蟑螂都很肥美，整部影片算下來大約藏了7隻在裡面。也讓眾人看完後不禁產生陰影，「我要把它封死」、「蟑螂自動販賣機」、「這樣會讓我刷牙洗臉有陰影啦」、「嚇死每隻都好大！」「廚房流理台也是，那個洞很小 看到蟑螂想從那裡鑽出來，趕快拿膠帶封起來」、「喔不！我要吐了」。
也有人點出問題「沒有存水灣當然蟲蟲飽滿」、「因為排水管沒有做s型彎管」、「應該要先塞住洞口放滿泡沫水，讓蟑螂出來直接死在泡沫水裡面！」、「有水栓，動物爬不上來，也可以阻止異味」、「沒存水彎直通化糞池，如果你又是一樓這樣子很正常啊，管子改掉不就好了一直噴有什麼用？」建議民眾，有空不妨多檢查自家洗手台吧！（編輯：詹鎰睿）