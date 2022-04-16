蝦皮愛迪達見「0.8折」超殺折價券！他省萬元驚：賺爛了
「蝦皮購物Shopee」因爲常釋出免運費、商品折扣等優惠，因此成為許多台灣人網購的最佳首選之一；不過，就有一名男網友今（16）日凌晨發文，表示他在蝦皮愛迪達購物，豈料商城給的折價券不慎打錯，從原本8折變成「0.8折」，貼文一出，也有同樣發現錯誤的網友回報「已經出貨了」。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「蝦皮愛迪達出事了啦」為題發文，表示原本折價券應該是要打8折才對，結果誤打成「0.8折」，讓他驚呼「雖然知道後面會有一系列取消訂單的動作吧，但如果真的出貨還真是賺到耶，讓我們拭目以待」。
而從他PO出的訂單截圖可以看到，他一共買了五件短袖上衣、一件運動背心、一雙跑鞋，用掉打錯的「賣場折價券」，一共折了1.26萬元，訂單金額也真的直接從原本的13698元變成1095元。他也在留言處更新「凌晨01：10，0.8折折價卷都被兌換光了。大家對於這次bug真的沒在手軟的」。
貼文一出，網友全傻眼，「第一次看到賣場折價卷那欄數字破萬」、「真是瘋了哈哈哈哈，也來卡個後續，我之前也在蝦皮意外買到過bug商品，是某電腦品牌的9.5折券，但他輸入成5.5折，最後還是有發貨給我」、「哇哇！！」、「賺爛了賺爛了」、「卡後續」、「大公司應該會出貨吧？？比他小的公司都出貨了！看了一下原po買了一萬多，如果全數出貨我看也賠了好幾百萬」、「X，超賺」、「好扯哈哈哈」。
其中，甚至也有不少發現同樣BUG的網友貼出訂單截圖表示，「看起來會出哦」、「出...出貨了」、「看來要出貨了，真的respect」，不過實際情形究竟為何，仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）