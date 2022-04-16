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小二數學題「83－37」最接近不是50？答案出爐　爸媽全暈

▲小二數學題目「83-37」最接近的答案，竟然是40不是50，意外引起大家討論。（圖／翻攝汐止集團臉書）
▲小二數學題目「83-37」最接近的答案，竟然是40不是50，意外引起大家討論。（圖／翻攝汐止集團臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 11:34:58

現今孩子們的作業考題較為靈活，常讓爸媽感到頭痛。對此，一名網友就PO出國小二年級的數學題目上網求助，明明「83-37」後最接近的答案應該是50，卻被老師扣分，也讓大家百思不得其解。

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臉書社團「汐止集團」，有民眾PO文求助「請大家幫忙解惑一下小二考題，數字46最接近多少？，答案為什麼是40而不是50，真心不懂請教」。可以見到題目清楚詢問「答案最接近多少？」並給出60、50、40的選項，但孩子算出答案後圈起50卻被扣了1分，並被要求訂正為40。

▲小二數學題目「83-37」最接近的答案，竟然是40不是50。（圖／翻攝汐止集團臉書）
▲不少網友則痛批，此數學題目真的很沒意義。（圖／翻攝汐止集團臉書）
對此，有少數網友解釋，原來題目是要孩子們「先估算再計算」，紛紛留言「83大約80，37大約40，80-40=40」、「要先大約再計算，不是計算再大約」、「此題並不是把答案相減後才估算，而是在計算之前進行估算，83接近80，37接近40，因此80－40＝40」、「這個概念也會應用在將來的估商概念當中，在計算前進行估計，以求得接近的結果。」

但大家聽完後則感嘆，「基本上，出這個考題真的很沒有意義啊」、「搞死一堆人了！把題目和答案丟給國中生，照樣三天三夜爭論不完」、「這到底是什麼爛題目爛邏輯，什麼邏輯，我也覺得怪」、「台灣的教育真的有問題」、「人性可以這樣算，數學別這樣算啊」。（編輯：詹鎰睿）

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