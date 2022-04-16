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他真的愛妳嗎？專家曝12星座「遇真愛表現」　小心別誤會

▲命理專家分享，12星座男真正愛上你的表現。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家分享，12星座男真正愛上你的表現。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 16:05:46

一般來說，在感情中男生通常扮演著比較木訥、不會表達自己心意的那方，讓身為女孩子常常感到相當混淆，有時還真弄不清楚「對方到底是不是真的喜歡我？」，對此，星座專家艾菲爾老師，整理了「12星座男真正愛妳的表現」，可別在誤解他們了！

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▲部分男性對情感不擅於表達，小心可別誤會他們的心意。（示意圖／取自unsplash）
▲部分男性對情感不擅於表達，小心可別誤會他們的心意。（示意圖／取自unsplash）
請參考另一半的太陽、上升、金星星座。

白羊男

當白羊男真正愛你時，會「直接了當地對你好」。白羊男的個性是隱藏不住的，直來直往的性格也會在喜歡一個女孩子時，用行動、付出來明確表達自己的心意，有別於他人，當他面對你時也不會亂發脾氣，對於你的情感絲毫不吝於表現。

金牛男

當金牛男真正愛你時，會「有意無意地出現在你身邊」。金牛男的性格屬於多觀察型，秉持著慢工出細活的精神，不會毛毛躁躁地就跑去告白，認為感情要慢火細燉，才能熬出最終的鮮甜，唯有若有似無地陪伴著你，才能慢慢打動你的心。

雙子男

當雙子男真正愛你時，會「變得跟你很有話聊」。一旦雙子男開始願意跟你侃侃而談，天南地北的聊天，就表示他對你真正動心了！而且不僅滔滔不絕，有時還變得有點囉唆呢，開始關心起你的生活起居，這就是他愛你所表現出的暗示。

巨蟹男

當巨蟹男真正愛妳時，會「杜絕其他異性」。巨蟹男通常給人暖男形象，即使眼前不是喜歡的對象，也一樣可以照料得很妥當，只是！一旦他真正愛上一個人，他就只會對你一個人好，彷彿體貼的性格是為你而生，讓人備感窩心。

獅子男

當獅子男真正愛你時，會「想方設法地讓別人知道」。聽來很奇妙，但放在高調的獅子男身上一點也不奇怪，獅子男若是真愛一個人，會先用盡方法透露給他和你身邊的人，不管是同事、朋友也好，就是不直接向你說，最後你將會從他人口中得知此消息。

處女男

當處女男真正愛你時，會「向你吐露心事」。處女男一向不會對外透露自己的私事，不過一旦他真正愛上你時，便會向你袒露心扉，聊聊他自己的家庭、工作、優缺點等，甚至會尋求你的建議，完全地向你坦白。

天秤男

當天秤男真正愛你時，會「容易吃飛醋」。天秤男的性格相當內斂，心思難以捉摸，很難看出是不是真正喜歡一個人，但當他真愛你時，如果有異性接近你，追求你時，天秤男就會開始吃起醋來，自個生悶氣，這樣的行為是不是也滿可愛的呢？

天蠍男

當天蠍男真正愛妳時，會「慢慢展現控制欲」。一旦天蠍男愛上你時，會不自覺地將自己帶入男朋友般的角色，開始關心起你的生活起居，叮嚀你要按時吃飯、不要熬夜、天冷加件衣服等，像是把你據為己有一般，就怕你被別人追走。

射手男

當射手男真正愛你時，會「常常約你出去玩」。天生活潑、陽光的射手男，真正愛一個人的時候，他們最明顯的表現就是會經常找你出門！想要帶你出去走走、散散心，藉此為感情加溫，在喜歡的人的面前，會毫不掩飾地展現出來。

摩羯男

當摩羯男真正愛你時，會「把你帶進他的生活圈」。摩羯男對待一般朋友和對待心儀的人是完全不同的，他會願意帶著你進入他的社交圈，當跟朋友、家人聚會時，第一個想到的會是帶上你一起赴約，不隱藏自己的情感，認為這也是一種對你負責、忠心的表現。

水瓶男

當水瓶男真正愛你時，會「對你特別溫柔」。個性飄忽、令人捉摸不透的水瓶男，不好觀察他的喜好，不過，可以從一點來看，他會對自己愛上的人特別溫柔、特別有耐性，願意與你一起解決眼前的心煩事，也喜歡發信息給你逗你笑，只為了看你一展笑顏。

雙魚男

當雙魚男真正愛你時，會「看到你時突然害羞」。溫柔體貼的雙魚男一旦陷入愛情，面對喜歡的女孩時，會霎時間突然臉紅、心跳加速、說話語無倫次地，像個受到驚嚇的小雞一般，不知道自己當下該說些什麼，模樣相當可愛，可說是愛你時最逗趣的表現方式。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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