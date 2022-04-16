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台單日確診破千！情侶為「外出用餐」吵翻：真的很自私

▲台灣單日確診破千，情侶為是否要外出聚餐吵翻，互飆：「真的很自私」。 （示意圖／shutterstock）
▲台灣單日確診破千，情侶為是否要外出聚餐吵翻，互飆：「真的很自私」。 （示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 22:44:242022-04-16 23:29:38

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布，本土個案共新增1,199例，數字較過去幾個月多上許多，於是便出現停課、自我隔離等相關討論，就有一對情侶因為「是否能外出聚餐」而爭論，兩方各執一詞，得不出結果，故上網尋求眾人建議。

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原PO於PTT上發文，表示男朋友告知自己明日要與同事相約聚餐，可她認為現今疫情升溫，且打滿三劑仍有確診風險，故希望對方不要冒險在外用餐，但男朋友對此相當火大，認為原PO大驚小怪又自私，認為疫苗打滿，現在也正朝與疫情共存的方向走，實在無需如此，爭吵後雙方各執一詞，便以冷戰做結。

原PO表示不希望對方去的原因有五點，一為租屋只有一房一廳，誰確診彼此都會很麻煩；二是雙方父母年邁，假日回家對長被相當危險；三是自身公司相當重視防疫，若有人染疫會成為頭條大事；四是原PO本身有輕微免疫系統疾病，故不想多生病影響免疫系統；五是自己也為保護對方，多次推遲邀約，「但我同時也困惑，是不是我對他要求過分了? 希望聽聽大家看法」。

以前的「元宵罵街」並不是真的吵架。（圖／PIXABAY）
▲原PO與男友因「是否要外出聚餐」而吵得不可開交。（示意圖／Pixabay） 
部分人站在原PO角度思考「你應該也覺得他自私吧，同事聚餐也不是非去不可」、「你要慎重考慮結婚後面對各種狀況時，老公是否還會支持你」，而多數人則認為原PO不應把自身價值觀強壓於伴侶身上「先討論一下這種情況希望他配合到何時呢？總不能無止盡」、「delta時期就算了，歐米克龍真的是你過份了」、「我覺得你可以要求自己，但要求別人有點過分了，因為疫情根本看不到終點」、「現在政策就是可以內用！」 

價值觀並無對錯，眾人希望他們能坐下來好好談談「沒有對錯，價值觀不同，找一個兩個人能妥協的點，不然可以一直吵，後續疫情只會越來越嚴重」、「共存是必然，等政府對共存政策再清晰點，不會無止盡要求他我也告訴他，就現階段再忍耐一下，等後續明確點再聚餐也行」、「他沒錯妳也沒錯，分開住吧，然後也不能見面」。 （編輯：李惠婷） 

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