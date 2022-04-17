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「居隔早餐」太油？家長轟：讓小孩拉肚子　網一看反讚爆

▲有新竹的家長網友抱怨，隔離後申請的餐點服務，早餐竟然是蔥油餅加蛋和一杯牛乳，讓他非常氣憤，是要讓小朋友拉肚子。（圖／爆怨公社）
▲有新竹的家長網友抱怨，隔離後申請的餐點服務，早餐竟然是蔥油餅加蛋和一杯牛乳，讓他非常氣憤，是要讓小朋友拉肚子。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 09:52:44

隨著本土疫情升溫，不少民眾都因和確診者足跡重疊，被迫匡列隔離。一位家長就抱怨，他一接到隔離通知後就馬上申請送餐服務，結果隔天一早就收到「蔥油餅加蛋配保久乳」，不禁痛批「是想把小孩子搞倒拉肚子嗎？」結果眾人一看，反而大讚早餐很豐盛，狂轟原PO「是隔離不是度假好嗎？」。

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臉書社團「爆怨公社」，16日新竹一名家長網友PO文抱怨，「新竹居家隔離的送餐服務，早餐真的是不行，小孩子一大早吃蔥油餅加蛋配保久乳是想把人給搞到拉肚子嗎？」。

他表示，15日一接到電話隔離通知後，傍晚就申請送餐服務，結果竟送來非常油的早餐，讓他忍不住痛罵，「國小跟幼稚園的小朋友的早餐沒吃過這麼油配牛奶的，難道準備餐點的人都這樣給孩子吃的嗎？」。

▲新竹家長抱怨，隔離送來的早餐是蔥油餅加蛋、配一杯牛奶。（圖／爆怨公社）
▲不過許多人則認為，這樣的早餐非常豐盛，而且也很好吃，痛批原PO應該要知福。（圖／爆怨公社）
貼文瞬間湧入上千名網友留言，一面倒反轟原PO「你在隔離又不是度假？」、「要不要配一個米其林主廚給你啊？隔離，搞清楚，你是隔離，不是度假」、「沒給你白吐司跟一瓶水就已經很好了吧」、「已經不錯了好嗎？」「請想想上海，都沒東西可以吃」、「一定是少了奶茶」。

也有人留言安撫，「我覺得還好吧！我兒子2歲我也會買蔥抓餅配牛奶給他」、「我覺得這樣很好吃，很適合小孩」、「我也不吃很油的，應該可以先說吃清淡不油早餐」、「蔥油餅加蛋配牛奶，超豐盛的好不好」、「我小孩很愛吃」、「我家小孩就愛吃這樣餒，你家的不喜歡做家長的就自己點外賣嘛」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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