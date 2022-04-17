「居隔早餐」太油？家長轟：讓小孩拉肚子　網一看反讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
他表示，15日一接到電話隔離通知後，傍晚就申請送餐服務，結果竟送來非常油的早餐，讓他忍不住痛罵，「國小跟幼稚園的小朋友的早餐沒吃過這麼油配牛奶的，難道準備餐點的人都這樣給孩子吃的嗎？」。
貼文瞬間湧入上千名網友留言，一面倒反轟原PO「你在隔離又不是度假？」、「要不要配一個米其林主廚給你啊？隔離，搞清楚，你是隔離，不是度假」、「沒給你白吐司跟一瓶水就已經很好了吧」、「已經不錯了好嗎？」「請想想上海，都沒東西可以吃」、「一定是少了奶茶」。
也有人留言安撫，「我覺得還好吧！我兒子2歲我也會買蔥抓餅配牛奶給他」、「我覺得這樣很好吃，很適合小孩」、「我也不吃很油的，應該可以先說吃清淡不油早餐」、「蔥油餅加蛋配牛奶，超豐盛的好不好」、「我小孩很愛吃」、「我家小孩就愛吃這樣餒，你家的不喜歡做家長的就自己點外賣嘛」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。