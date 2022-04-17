好市多「暗黑規定」免費爽停車！客崩潰太晚懂：逛錯20年

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客訴過後，他接到好市多的回覆，店家於電話中表明「用意只是要避免非會員佔用停車格，所以即使會員如果沒有買到想要的東西」，建議原PO可跟賣場人員索取停車抵用券，「憑出示會員卡，可要到最多三小時的停車券。這張一天最多可以拿三張，可抵用三小時」。
他於下次前往好市多時便實測索取，但店員似乎不太明白相關規定，過程中還請示同事和主管後，才將抵用券交給他，「每個店的狀況我不太清楚，但如果遇到態度強硬的，直接客訴信過去了，多一點客訴相信好市多一定會做出回應。」
他也補充說明，強調自己發出貼文的用意，並非鼓吹大家任意當免費仔，「我自己去好市多停車當然是進去消費.....假設今天蘋果派賣光我就沒想買的了，且一台機車是能載多少家庭號商品？」解釋僅是提供消息管道讓會員知曉。
文末他也分享自身看法，認為「希望好市多的政策可以在停車場的大看板寫明這些條件，而不是隱藏這些權益不說，每年付會費也不是付假的」。
貼文一出，隨即引起不少會員力挺，「有道理，買不到要的東西，還收費，很不對」、「會員本來就有權利去逛好市多，空手出來有時候也是沒辦法的事」、「從來沒聽他們提過這個規定」、「感謝告知！」、「傻眼，我辦好市多會員20年不知道這規定==」、「我之前還默默繳費離場，現在想起來很後悔欸」。
但也有人認為不妥，反嗆「買不到想要的硬要逛超過三十分鐘？」、「30分內沒收費，真的有買東西，隨便買也超過500了，有差？」、「完了，又要因為他的發文搶停車位了…他到底是對會員卡的認知是哪環節出問題？」、「使用者本就該付費，沒有問題呀！繳年費，原本應該就沒有說包含免費停車吧」。（編輯：陳雅雲）