肯德基「1神飲」消失！店員喊停產 鐵粉全哭：拜託回來
速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮，不過近日有網友發現，肯德基的熱門飲品「冰紅茶」已經消失，取而代之的是檸檬紅茶，讓許多鐵粉直呼不能接受，紛紛敲碗求回歸：「每次餐後問卷我都填讓紅茶回歸」、「還我冰紅茶啦！不喜歡檸檬紅茶」。
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「肯德基冰紅茶真的全面換成檸檬紅茶了？」為題，表示過去曾看到其他網友討論肯德基的紅茶點不到，而他近日想透過線上點餐時，也發現飲料的介面已經沒有紅茶可以選擇，只剩下檸檬紅茶，忍不住無奈嘆：「好難過啊，拜託還我一般紅茶，個人超愛肯德基的紅茶欸，甜度很低自己加鮮奶變成鮮奶茶，也很好喝！」
貼文一出，網友紛紛留言，「台南中華路也變檸檬紅茶了，問店員也說停產」、「有些優惠碼線上點餐還會跳出紅茶可以選，結果去領餐才說紅茶停產了，店員直接讓我挑別的飲料」、「台中今天被換了嗚嗚，看到貼紙才發現」、「幾個月前附近的肯德基就只能點檸檬紅茶了」、「原來，昨現場點餐機明明冰紅茶，回家一喝竟然變檸檬紅茶」。
也有許多網友難掩失望之情，「新的檸檬紅茶太甜喝不慣，希望能換回來」、「喜歡以前的紅茶」、「肯的紅茶真的超好喝」、「居然，少數好喝的飲料」、「每次餐後問卷我都填讓紅茶回歸」、「還我冰紅茶啦！不喜歡檸檬紅茶」。（編輯：賴禹妡）