麥當勞「絕版神品」無預警消失3年！網淚求回歸：好懷念
知名速食品牌「麥當勞」於全台皆有分店，其因旗下美時多樣，且時常推出限時優惠活動，成為大小朋友們最愛的店家之一。對此，就有網友近日發現麥當勞「絕版神品」已經消失3年之久，讓他難過直呼「至今都會懷念它」。
原PO於PTT Women板上發文，表示台灣麥當勞於2019年4月16日無預警宣布停售巧克力聖代，但在他心目中巧克力聖代比其他冰品都強，「至今都會懷念溫熱的巧克力醬加在柔軟冰淇淋上的甜美滋味」。他前陣子也意識到，巧克力聖代已經停賣3年之久，讓他含淚詢問「也沒有看到回歸的消息QQ，大家會想念巧克力聖代嗎？」
貼文一出，隨即引起老饕們同樣難過直呼，「原來這麼久了？！」、「懷念的味道，滿滿的回憶」、「過年去買薯來堡，順手點了一杯巧克力聖代，店員微笑跟我說沒有囉！真的有夠尷尬QQ」、「看到照片，當時的美味都浮現了」。
甚至還有人惋惜麥當勞奶昔的消失，直言「我的奶昔也嗚嗚」、「哭哭，我的草莓奶昔…好想它」、「最愛草莓聖代、草莓奶昔QQ，停賣後去香港玩都狂喝」。
據了解，台灣麥當勞先前因考量消費者喜好及市場情形，加上銷售不如預期，於2019年4月16日宣布，販售超過30年的招牌商品「巧克力聖代」於2019年4月17日凌晨0時起停止販售，，未來將持續開發更多元的商品供消費者嚐鮮。（編輯：陳雅雲）