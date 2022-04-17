他面試全過卻「慘遭人資刷掉」！內行一看秒懂：沒辦法救
面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，不只要在部門主管面前展現工作技能，更要在人資面前留下好印象，近日一名網友表示，有求職者明明一路面試到最後一關，卻慘遭人資刷掉，好奇問「請問人資對於實際get offer握有多大的抉擇權呢？」貼文曝光後，立馬有內行網友點出關鍵：「有些公司只要你104人格測驗太低，HR就有權利擋死你，主管想保你也保不了，這應該也是一種人格測驗的數據佐證，主管沒辦法救。」
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「面試到最後一關人資卻被刷掉的原因」為題，表示近期看到網路上在討論，有求職者一路面試到最後一關，雖然得到部門主管的賞識，卻敗在人資關卡，讓他好奇問：「請問人資對於實際get offer握有多大的抉擇權呢？例如主管決定要人，但是人資卻把它刷掉這樣。」
貼文一出，網友紛紛留言點出關鍵，「有些公司只要你104人格測驗太低，HR就有權利擋死你，主管想保你也保不了，這應該也是一種人格測驗的數據佐證，主管沒辦法救」、「技術都是可以學的，人格特質才是一輩子改不了的」、「有些公司HR主導生殺大權，HR說不要主管也不能說什麼」、「性向測驗、reference check，真的會刷掉」、「你這樣想好了，很多人以為，公司用人是技術部門用人，實際上從高層或董事會的角度，是HR在用人，技術部門只是執行單位。部門的績效管理，薪資水平，職級，都是HR整體規畫的，這才是事實，不是技術部門該做的事，這樣你就會懂HR在公司的定位或地位是什麼」。
另外，也有網友提供破解方法，「75%用人單位或HR演戲或做業績、15%真的巧遇人事凍結、6%求職者開出的薪資超過預期、3%求職者的能力不足或大材小用、1%其他，用一問就可以破解，直接問『有所謂的試用期嗎？』回答有基本上就75%，寧可自己選公司，也不願公司選自己，勿委曲求全」。（編輯：賴禹妡）