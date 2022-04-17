7-11阿伯狂唸「摸摸茶」！店員愣：沒賣啊 真相跌破眼鏡
台灣超商林立，其中又以7-11、全家、萊爾富、OK稱作四大超商，每間各有優勢而深受民眾喜愛。不過，近日就有網友至7-11消費時，意外聽到一位阿伯不斷向店員喊「想要買摸摸茶！」店員隨即尷尬回應「沒這個東西！」但真相卻跌破眼鏡。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示前幾天到7-11消費時，突然看到一位阿伯向店員說「想要買摸摸茶！」店員一聽馬上傻眼回應「沒這個東西！」
但老人家仍然不死心，就將店員帶到飲品區前查看，指著架上的飲料說「這個摸摸茶！」從畫面中可見，該商品正確名稱其實是「水果More More茶」。店員隨即知曉自己誤會後，也好奇詢問對方「這個飲料叫摸摸茶是誰要喝的？」
老人家馬上笑笑解答「我們家的阿孫啦！叫我去77買水果摸摸茶！」遇到有趣的小插曲，讓原PO搞笑直呼，「後來我才知道一種飲料要取名也要有特色！而且要說清楚，不然會引起誤會！下次情侶間，男友要女友買東西的時候，要記得說清楚喔！以免誤會！」
該貼文也被轉傳至臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上，引起網友們笑翻討論，「蠻有記憶點的啊」、「太有趣了哈哈哈」、「太好笑了～這麼一說我都忘不了這個名字了」、「可是阿伯不會唸英文啊…」、「阿公差點被誤會了」、「阿公幫孫子買個飲料，差點被警察帶走」。（編輯：陳雅雲）