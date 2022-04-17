富邦悍將5連敗！球迷瘋改「這首神曲」爆紅：笑到跟著唱
中華職棒球隊富邦悍將，繼昨（16）日比賽以0:6敗給統一獅後，開季戰績來到1勝8敗，更追平聯盟前9戰最慘紀錄，不僅吞下5連敗，而且連續兩場戰役失誤連連，共丟掉15分非責失分，讓球迷相當失落。然而，PTT更出現許多網友瘋改歌詞來嘲諷，顯然對球隊的表現感到無奈。
富邦悍將自今年開季以來，除了4月8日在自家新莊棒球場擊退兄弟的那場比賽以外，目前戰績來到1勝8敗，不僅寫下球隊史上最長的5連敗，也平了聯盟前9戰最慘紀錄，不僅打線熄火，守備失誤連連，球隊士氣一陣低迷。
對此，PTT棒球版更出現「改歌風潮」，包括《熱愛105°C的你》、《山頂的黑狗兄》、《媽媽請妳也保重》等歌曲，都被創意的球迷們改成「熱愛801旅的你」、「邦邦請你也保重」等等來嘲諷富邦悍將，背後也疑似透露出對球隊的失望和無奈。
其中《熱愛105°C的你》就被改成「熱愛801旅的你」，歌詞內容也非常到位，嘲諷值拉到滿點，也讓大家笑到不行，「看標題就笑了」、「笑了給推唱出來就一百分了」、「幾年來的梗都濃縮在裡面」、「為什麼這段文字我沒辦法用唸的，不知不覺就唱出來了」、「棒球板變創作板」、「邦迷人才好多啊」。（編輯：詹鎰睿）