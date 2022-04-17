越來越少人吃水餃？「殘酷原因」全場心碎了：完全不懂
水餃因料理簡易又容易上手，口味多變又具有飽足感，成為不少老饕的最愛之一。不過，就有女網友點出越來越少吃水餃了，理由曝光後，也引來全場無奈直呼「完全不懂！」
原PO於PTT WomenTalk板上抱怨，小時候水餃一顆大約僅要4元，但到了現在，冷凍的一顆變成5元，現煮的一顆甚至快6元，「吃飽從80～現在都要破百了，而且以上還是基本料而已（高麗菜豬肉），有些變化的水餃更貴」。
水餃價格逐漸上漲的狀況，讓她十分心寒，崩潰強調「完全不懂，水餃餡內那些東西為什麼漲價」，因而好奇詢問「女孩覺得水餃越來越貴嗎？想知」。
問題一出，隨即引來不少過來人回憶，「慘，吃個13顆就比普通的便當還貴了」、「小時候住中和水餃一顆才1.5元XD」、「趁物價上漲順勢調漲，成本貴一塊調漲五塊多的是」、「人工跟食材都有漲吧，八方也是從3.5漲到現在5.5了..」、「以後會更貴」。
但也有人提出不同看法，認為「真正好吃的一顆幾塊我才不在意」、「想方便又不想花錢？奧客嗎」、「還是有1-2塊的小水餃你可以吃，但料就是不能太要求」、「現在也有一顆一元阿，多少錢是看內餡」。（編輯：陳雅雲）