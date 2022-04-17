紅到日本！大同電鍋扭蛋開蓋見隱藏版肉包　網喊想全蒐集

說到家電，幾乎家家戶戶都有一台大同電鍋，不少到國外求學的學生或是海外工作者，都必帶一台以應付生活烹煮所需，也因為它使用方便又多元，在日本曾經造成大轟動，讓許多主婦們讚譽它「為日本料理界帶來革命」。這樣萬年不敗的家電產品，日前引起一玩具公司看好其商機，推出「大同電鍋版扭蛋」，細緻到所有網友都驚嘆！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲日本玩具公司Kenelephant推出一系列5色共6款「大同電鍋版扭蛋」，引發話題。（圖／IG帳號kenelephant2000）知名的日本玩具公司Kenelephant於3下旬發售一系列「迷你大同電鍋扭蛋」，一共推出6款5種顏色的迷你電鍋，其中2款是台灣常見的綠色以及橘紅版本，另有4款日本版的外銷款電鍋，外型相同但開關裝置鈕有些許變化。令人驚豔的是，這系列扭蛋雖然只有4x5公分大小，但是它可不只是單一扭蛋而已！▲大同電鍋扭蛋與真實電鍋相比，看起來幾乎一模一樣。（圖／IG帳號kenelephant2000）Kenelephant表示每一個迷你電鍋扭蛋，都是「可拆式玩具零件」，除了鍋蓋可以打開，裡面還有內鍋、內鍋鍋蓋、蒸盤、飯勺甚至量杯，都可以從迷你電鍋內一一拿出來，仿真度極高，連底部細節也不馬虎。同時裡面也附簡易食譜書，最有趣的是還隨機附贈「隱藏版3顆宿肉包」，彷彿一開蓋就能聞到香氣！▲每一個扭蛋除了電鍋本身，逮開鍋蓋裡面還有內鍋、內鍋鍋蓋、蒸盤、飯勺甚至量杯。（圖／IG帳號kenelephant2000）▲不僅電鍋底部不馬虎，連內鍋都有刻度表。（圖／IG帳號kenelephant2000）▲掛鍋蓋用的鐵鉤也沒有遺漏。（圖／IG帳號kenelephant2000）▲左邊的電鍋是台灣版常見款式，右邊是外銷的日本版，每個電鍋扭蛋還會附贈一食譜書。（圖／IG帳號kenelephant2000）▲另外還隨機附贈隱藏版3顆迷你肉包，相當有趣！（圖／IG帳號kenelephant2000）網友們看見後都忍不住表示：「一定要入手整套」、「非常可愛，好想要」、「我家有一台電鍋，真的好像喔」、「好精緻，我一定會買」、「台灣之光」。（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 【公式】株式会社ケンエレファント（@kenelephant2000）分享的貼文日本扭蛋出新招！推「素人證件照」 網笑：有點想要國小女兒送LV皮夾！爸嘆「以後才能用」 網一看真相笑炸強迫症？日推主曬「無印風」午餐照 網笑：天國的料理