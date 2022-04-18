大甲媽「最美禮生」迎回鑾！胸前驚見駭人傷勢 真相曝光
昨（17）日是大甲媽遶境最後一天，於11點半左右返回大甲鎮瀾宮安座，除了信徒沿途跪拜迎接，獲封「台灣最美禮生」的台南舞魅孃團也派出4名禮生迎接媽祖，不過，在合照當中，一位名為「糰糰」的禮生就被網友發現，胸口突然出現大面積駭人傷勢，讓人好奇到底怎麼回事。對此，她本人也在個人IG做出回應。
據了解，台南舞魅孃由21位禮生組成，裡頭包括模特兒、女大生、直播主等人皆有，這次大甲媽遶境派出雪岑、甄馨、寧寧、糰糰共4名禮生一起迎接媽祖，協助大甲媽祖接駕祈福活動進行，但近日一張合照卻有網友發現，一名成員「糰糰」胸口出現像是烏魚子形狀的紅色異樣痕跡，讓人看了怵目驚心。
而「糰糰」收到許多粉絲的關心之後，也在個人IG上表示「兩天看到大甲媽的神轎，都有一種莫名的感動，會想哭的那種耶！整個暖暖的，感受到了媽祖的溫暖與大愛，胸口雖然曬傷了，不過沒關係，一定會很快好起來的」原來，是因在迎接媽祖時，太陽太過火辣，穿著低胸金裝的她，被炙熱的太陽給曬傷，並無大礙，她也認為為了大甲媽，這點傷勢並不算什麼。
而這次大甲媽祖遶境雖然因為疫情緣故，減少不少信徒跟隨，不過也算是順利圓滿落幕，從4月8日起，大甲媽於鎮瀾宮起駕出發，來自各地的十餘萬進香隊伍，隨大甲媽祖跨越台灣中部沿海四縣市、21個鄉鎮市區、行經170座宮廟廟宇，到昨日晚間11點「安座」結束，鎮瀾宮董事長顏清標也表示，這次大甲媽遶境，大家很合作，一年一度遶境進香能夠成功，實在非常感謝，媽祖也會繼續庇佑大家平安快樂。（編輯：張嘉哲）