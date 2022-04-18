全家店員不忍了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：根本太可憐
全家霜淇淋從以前至今話題度都非常高，這回和滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，史上首次一口氣推出4種口味，立刻成為近期社群最熱門的話題之一，不過卻也意外掀起「份量大戰」的問題，有不少網友分享自己去購買霜淇淋時買到「比臉大」的份量，也有網友直呼失望只買到一般版。對此，就有全家店員受不了出面喊話，表示「請不要再當奧客了！」
日前有網友在「Dcard」貼文指出「最近看到很多人都拿到超大的霜淇淋，但這次去買根本就沒有啊？而且聽說正常是三圈半但根本看起來也不到，請問一下如果霜淇淋份量覺得有問題的話是可以客訴的嗎？」也有網友透露「自己去買的時候覺得霜淇淋只有兩圈半，最後去客訴之後獲得免費送一隻」的經驗。
而這些貼文在論壇上引起眾多網友唇舌戰，不少人全家店員受不了指出「大家真的不要再給我當奧客，什麼越上面越小圈，拜託這是常識好嗎？不然你的霜淇淋會垮掉ok？」、「一堆人都抱持想買到超大份量佛心霜淇淋，請問一支是賺你多少錢＝＝」、「正常標準就是三圈半，我不懂每個客人都想買到五圈是什麼概念」、「一隻冰就賣你45，整天客訴圈數不對根本可憐，店員是會一直故意擠不滿讓你客訴嗎？」、「你一天來擠80支看看，看你每一支份量是不是都一樣」、「就是三圈半！店員不會無聊到擠兩圈半給你客訴！有問題就當面講，客訴真的很煩」。
而《NOWnews》也實際訪問信義區某家全家店員，他向記者透露，因為最近網路上爆紅「超大份量霜淇淋」其實有點困擾，有些顧客認為正常就是能買到這麼大支的份量，結果拿到正常份量反而覺得是被騙錢，或者刁難正常份量感覺非常小。
店員表示，全家霜淇淋SOP就是以「三圈半」為基本，如果超過都是店員多擠的，且三圈半要從餅乾內部開始計算起，所以上面僅有兩圈半是正常，要包括餅乾內部的那圈。至於冰淇淋越後面圈數份量越小，店員也解釋「因為要收圈才能夠穩住霜淇淋，否則全部都是同樣直徑，顧客拿了不小心就會整支垮掉」，希望大家要記得「三圈半」準則看待，不要再以為全家都是賣5圈以上或是超大霜淇淋是常態了！（編輯：張嘉哲）