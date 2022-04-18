九天玄女「唯一指定姐妹」爆紅！800英尺降落狂尬大甲媽

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只見影片當中，阿翰飾演的廖麗芳算命師先是請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，阿翰透露「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。
接著就開始替信眾算命，超無俚頭的影片內容笑翻網友，短短五天就吸引超過250萬人觀看，不少人紛紛表示「唯一支持九天玄女指定姐妹！太神啦」、「那個不好意思，請問哪邊能預約算命？」、「這是來拚場大甲媽的嗎XD，太好笑啦」、「我真的笑到肚子好痛，阿翰太有才」、「阿翰太強啦！我腦海都是800英尺！500英尺！降落！降落！」、「降落那邊太好笑」、「九天玄女的味道超好笑」、「笑瘋，這個真的會紅.....降落！降落！」、「想跟大甲媽拼場就說啊XD九天玄女用這麼特別的方式降落真的笑死www」。
而更有趣的是，不少網友發現片段中，九天玄女將林的位置在「中華路二段55號」，仔細一查發現有一家當舖真的就在這個地址，不少人湧進該當舖Google評價表示「九天玄女降落地！朝聖！朝聖！」、「那個爆米花有甜的口味嗎？」、「九天玄女唯一指定姐妹算命地！跪求預約」、「請問如何預約廖麗芳？」、「被當舖耽誤的九天玄女指定姐妹」。（編輯：張嘉哲）