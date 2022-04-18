COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

九天玄女「唯一指定姐妹」爆紅！800英尺降落狂尬大甲媽

▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 08:33:14

近日大甲媽遶境不少信徒沿路跟隨，昨17日於晚間11點半左右返回大甲鎮瀾宮安座，順利圓滿落幕，不過就在遶境這幾天，網路上出現一名「九天玄女唯一指定姐妹」大爆紅，短短五天吸引兩百五十萬信徒跟隨，不少人直呼「這真的太狂」、「800英尺空降拼場大甲媽，就妳九天玄女唯一指定姐妹」笑翻不少網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而「九天玄女唯一指定姐妹」到底是誰？原來，是擅長於扮演各式各樣角色的網紅阿翰，4月13日時阿翰將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，替別人算命，號稱自己是「全台灣九天玄女唯一指定姊妹」，影片中算命並非使用鳥卦、塔羅牌等一般算命，而是使用爆米花「天女散花」的法術，恭請九天玄女駕到，意外再創爆紅巔峰。

▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
只見影片當中，阿翰飾演的廖麗芳算命師先是請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，阿翰透露「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。

▲
▲「九天玄女唯一指定姐妹」使用爆米花算命法，引發眾多人搶預約，掀起討論。（圖/阿翰PO影片YT）
接著就開始替信眾算命，超無俚頭的影片內容笑翻網友，短短五天就吸引超過250萬人觀看，不少人紛紛表示「唯一支持九天玄女指定姐妹！太神啦」、「那個不好意思，請問哪邊能預約算命？」、「這是來拚場大甲媽的嗎XD，太好笑啦」、「我真的笑到肚子好痛，阿翰太有才」、「阿翰太強啦！我腦海都是800英尺！500英尺！降落！降落！」、「降落那邊太好笑」、「九天玄女的味道超好笑」、「笑瘋，這個真的會紅.....降落！降落！」、「想跟大甲媽拼場就說啊XD九天玄女用這麼特別的方式降落真的笑死www」。

而更有趣的是，不少網友發現片段中，九天玄女將林的位置在「中華路二段55號」，仔細一查發現有一家當舖真的就在這個地址，不少人湧進該當舖Google評價表示「九天玄女降落地！朝聖！朝聖！」、「那個爆米花有甜的口味嗎？」、「九天玄女唯一指定姐妹算命地！跪求預約」、「請問如何預約廖麗芳？」、「被當舖耽誤的九天玄女指定姐妹」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲因阿翰影片爆紅的當舖，Google評價湧入不少九天玄女唯一指定姐妹的信徒表示「想要預約廖麗芳算命」，掀起話題。（圖/和平當舖Google評價）

大甲媽「最美禮生」迎回鑾！胸前驚見駭人傷勢　真相曝光

全家店員不忍了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：根本太可憐

煮金針花幹嘛先打結？「真實用途」被抖出：阿嬤最強絕招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀